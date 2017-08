Istad Nett fikk lørdag morgen kl. 07:30 strømbrudd i området Eide sentrum - Nås - Krekvik. Det opplyser Istad Nett lørdag formiddag.

Kl. 08:40 hadde de fleste kundene fått strømmen tilbake.

Feilen er på transformator Stakvik, med 15 kunder. Her pågår det reparasjonsarbeid, og driftsentralen Istad Nett AS antok at strømmen ville være tilbake ca. kl. 10:45 lørdag.