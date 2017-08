Full trøkk på Truckers Day

- Det er tredje året på rad vi arrangerer Truckers Day. Det er kun i Molde at denne dagen arrangeres her i fylket. Og som alltid holder vi til på Glamox-området. Det handler om å vise fram bransjen og synliggjøre hva vi står for. Det handler om å skape en sosial møteplass for lastebilfolket. Vi er en stor næring, og en ekstremt viktig næring for Norge, fastslår fylkesleder i lastebilforbundet (NLF), Finn-André Fredvig Erichsen.

Romsdals Budstikke kommer tilbake med reportasje og flere bilder fra den store lastebildagen i neste utgave.