Ap-velgerne vil ikke gå sammen med KrF

Aps velgere vil gjerne samarbeide med Sp eller SV, men er lunkne til tanken om regjeringssamarbeid med KrF, viser en ny måling.

Rundt 40 prosent av Ap-velgerne sier ja til å danne regjering med Senterpartiet, mens nesten like mange synes SV er en god koalisjonspartner. KrF kommer på tredjeplass, men langt bak de gamle rødgrønne makkerne. Snaut 20 prosent vil gå sammen med Knut Arild Hareide & co., viser en måling Sentio har utført for Nationen.

Blant Sp-velgerne er Arbeiderpartiet en soleklar favoritt med støtte fra over 60 prosent. SV får godkjentstempel av snaut 30 prosent, mens KrF er en akseptabel partner for rundt 25 prosent av Senterpartiets velgere.

Lenger til venstre er Ap en enda tydeligere favoritt. Over 70 prosent av SV-velgerne går gjerne i regjering med landets største parti. Rundt 35 prosent deler gjerne regjeringskontorer med Sp, mens nesten like mange kunne tenke seg å regjere sammen med MDG.

Blant dem som stemmer KrF er spredningen større. Høyre godkjennes av nesten 40 prosent, mens drøyt 30 prosent gjerne går mot venstresiden og Ap. Like mange er åpne for et Sp-samarbeid, og nesten like mange kunne tenke seg Venstre som partner. Så langt som til SV er det derimot færre enn 10 prosent som kunne tenke seg å gå for å stable på plass en regjering.