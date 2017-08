UDI kutter 17 asylmottak og 1.600 plasser

UDI sier opp avtaler for 1.610 mottaksplasser før 1. september. Bakgrunnen er at det kommer få asylsøkere til Norge for tiden. I løpet av årets sju første måneder har vel 2.600 personer søkt asyl her i landet.

– Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene. Det er synd, men samtidig er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å betale for plasser som ikke er i bruk, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

En av fem har fått avslag

Ved utgangen av forrige uke bodde det vel 8.300 personer på norske asylmottak, det er mer enn 5.000 færre enn ved årsskiftet. Omkring 1.600 av disse, én av fem, har fått endelig avslag på asylsøknaden og har utreiseplikt. Omkring 1.200 klager på avslag er inne til behandling, viser tall fra Utlendingsdirektoratet.

32 mottak igjen

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39.000 mottaks- og akuttplasser. Når denne kuttrunden er gjennomført, har UDI cirka 7.100 sengeplasser igjen på 32 asylmottak over hele Norge.

I tillegg kommer ankomstsenteret med 1.000 plasser i Østfold. UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.

Disse asylmottakene legges ned:

Mottak for voksne:

Hamar, 140 plasser, Ormseter AS

Hemsedal statlig mottak, 150 plasser, Hemsedal Statlig mottak as (VAM AS)

Jarlen, Hemne, 180 plasser, Hero Norge AS

Svolvær, 160 plasser, Mottaksdrift AS

Vestvågøy mottakssenter, 160 plasser, Hero Norge AS

Mandal mottak, 150 plasser, Mandal Statlig mottak for asylsøkere AS

Solbakken, 130 plasser, Flora kommune

Haugesund, 220 plasser, Hero Norge AS

Mottak for enslige mindreårige: