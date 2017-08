Studentsamskipnaden kan ha tapt 360.000 kroner

Studentkoordinator i Studentsamskipnaden, Rolf Magnus Orø, synes det er fryktelig trist at mange studenter er lei seg. Men at de, som nevnt, arbeider med å få på plass ei bra helg for studentene likevel. Samskipnaden hadde en avtale med Skyhøyt om billettsalg, og har kjøpt billetter for 360.000 kroner av festivalen.

– Vi har betalt 360.000 i billetter vi kanskje ikke får igjen. Men det er ikke fokus nå, sier studentkoordinator Rolf Magnus Orø i Studentsamskipnaden, sier Orø.

– Hvilken avtale hadde dere med Skyhøyt?

– Vi har kjøpt billetter for en stor sum. Det kan hende det er 360.000 kroner vi ikke får igjen, sier han.

– Vil dere reise et krav om å få igjen pengene?

– Det er ikke fokus nå. Nå vil vi lage et godt tilbud til studentene. Vi er i dialog om et samarbeid om artister. Nå har en artist i fokus til lørdagskvelden, som vi ikke kan gå ut med, sier Orø, og legger til:

– Vi vil prise initiativet til Skyhøyt. Det er trist for Molde. Og trist at byen ikke kjenner sin besøkelsestid, sier Orø, som selv har vært delaktig i Moldes kulturliv i mange år, blant annet som initiativtaker til Lærlingan og sjef for Bjørnsonfestivalen.

– Det er jo litt det samme Moldejazz opplever med Romsdalsmuseet. Moldenserne har nok blitt litt bortskjemt med å kjøpe billett i siste liten, og se an været om de skal ha på seg en eller to jakker, sier Orø.

Det har ikke lykkes Rbnett å få en kommentar fra Samskipnadens direktør Knut A. Silset.