Lokal identitet

På søndag er det lokaloppgjør på Aker Stadion. Molde FK møter KBK i kvartfinalen i cupen. Det blir en kamp med høgt spenningsnivå. For innbyggerne i de to byene betyr resultatet mye. Det handler ikke bare om fotball, en derbykamp handler også om identitet og stolthet. Når lagoppstillingene kommer vil noen lete spesielt etter lokale navn. Ofte kan man høre et ekstra trykk fra publikum når de lokale spillernes navn blir lest opp. Det er ekstra stas med toppspillere fra egen klubb og eget distrikt.

Etter forrige runde i eliteserien laget VG en sak hvor de påpekte at Molde FK, Sandefjord og Rosenborg alle stilte uten lokale spillere i startoppstillingen. Dette utløste en debatt om toppfotballens utvikling. Om kjøp og salg av spillere, manglende lojalitet og dårlig rekrutteringsarbeid. Romsdals Budstikke har gjentatte ganger understreket verdien av at Molde FK utvikler lokale toppspillere. En av de store fordelene ved å bo i Molde er at man som fotballinteressert kan følge en eliteserieklubb tett. Det gir et litt annet bilde enn VG sin enkle øyeblikksanalyse. MFK er med på å gi Molde og Romsdal en toppidrettskultur. De har liten grunn til å stirre ned i kunstgresset.

Fotballen har endret seg. Molde er blant de toppklubbene som gjennom flere tiår har hatt sterke, lokale lederskikkelser. Vi kan sjølsagt ønske oss nye klubbspillere som Daniel Berg Hestad, men i 2017 kan vi verken forvente eller forlange at de beste lokale fotballspillere skal bli i Molde FK gjennom hele karrieren. Det man kan glede seg over er at regionen med jevne mellomrom produserer gode fotballspillere som gjør seg bemerket både i eliteserien og i utlandet. Sander Svendsen og Eirik Hestad er de ferskeste eksemplene. To sterke ambassadører for byen og talentutviklingen i regionen.

MFK et norsk topplag med ambisjoner om spill i Europa. Da kan ikke postnummer og fødested være førende for lagoppstillingen. Manager Ole Gunnar Solskjær sa det ganske greit i Budstikka på torsdag. Han vil gjerne ha lokale spillere på Molde-laget, men da må de være gode nok. Heldigvis kommer det ganske ofte opp nye unge spillere som har ferdigheter som gjør at de kan banke på døra til A-laget. Aldersbestemte landslag har flere lokale navn. Samtidig vet vi at det er etablerte spillere rundt om i europeiske ligaer som regner MFK som sin klubb, og at de en gang vil heim. MFK skal være bevisst på verdien av lokal identitet og lokale spillere også i framtida. Etter mitt syn har de et godt utgangspunkt for å lykkes.

God helg!