Læring med hopp og sprett og spring

MOLDE: Det nye prosjektet heter "Lek på strek" og skal flytte undervisningen fra klasserommet til skolegården. Og skal en tro ivrige elever på Langmyra og Vågsetra er det allerede en suksess.

Prosjektet er et samarbeid mellom skolene, Foreldrerådets arbeidsutvalg og Nordmøre og Romsdal friluftsråd og skal gi lærerne et nytt pedagogisk verktøy. I tillegg til Langmyra og Vågsetra er også Nordbyen og Kviltorp i gang med prosjektet.

Læring i aktivitet

Tanken er å blande læring av matematikk og språk med fysisk aktivitet. I skolegården er det tegnet opp forskjellige hjelpemidler på bakken.

- Det er tegnet opp tre forskjellige områder. Ett med bokstaver, ett med tall og ett med geometriske figurer. Så det er flere bruksområder og det kan bli tatt i bruk i flere fag, forteller rektor Margareth Mørk ved Langmyra skole.

- Lærer forskjellig

Lærere og studenter ved skolene skal kurses i bruken de kommende ukene.

- Poenget er å stimulere til økt læring og økt fysisk aktivitet. Det kan brukes både i timene og av SFO, sier Mørk.

- En kan for eksempel kaste poser i feltet med tall og så regne sammen tallene man treffer. Med bokstavene kan en for eksempel prøve å finne bokstavene i sitt eget navn. Poenget er å kombinere læring med fysisk aktivitet, forteller Rannveig Jenset, rektor på Vågsetra barne- og ungdomsskole.

Begge de to rektorene poengterer at en med dette prosjektet ønsker å legge til rette for læring med andre metoder enn de tradisjonelle.

- En lærer på forskjellige måter. Det er et viktig poeng. Noen lærer mer ved å gjøre, få det konkretisert, ved å få tråkket det inn rett og slett. Ikke bare med å skrive i boka si eller høre på læreren. Vi skal ha fokus på å bruke forskjellige metoder og innfallsvinkler. Vi er svært glad for å kunne ta i bruk flere metoder for taktil læring, forteller Mørk.

Tatt i bruk

Elevene ser ut til å ta imot prosjektet med åpne armer. Rektoren på Vågsetra forteller om stor aktivitet etter at feltene ble tegnet opp på foreldredugnad denne uka.

- Ungene setter i gang helt uten kurs, de lager sine egne opplegg. Det er stor aktivitet allerede, sier Jenset.

Det samme skjer på Langmyra.

- Det stimulerer jo også til kreativitet. Jeg ser nå at ungene holder på mens det er friminutt. Når du legger litt til rette og tegner opp, så finner ungene på reglene selv.