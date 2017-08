Elevrekord på Molde folkehøgskole

Fokus på idrett og friluftsliv lokker stadig flere elever til Molde folkehøgskole.

Rektor, Helge Kjøll jr., er stolt over at folkehøgskolen kan ta fatt på enda et nytt studieår med rekordmange elever.

– Mange forteller at de valgte oss fordi de har hørt mye positivt om skolen i Molde. Både av det gode faglige tilbudet, men også byen og området rundt. Vi er veldig stolte over at 99 prosent av fjorårets elever i en landsomfattende spørreundersøkelse svarte at de ville anbefale Molde folkehøgskole til sine venner. Det sier oss at elevene er fornøyde og at de får opplevelsene de forventer, sier Helge Kjøll jr.

126 elever

126 elever tok denne uka fatt på skoleåret som skal ha fokus på annet enn karakterer og eksamener.

– Dette året vil elevene utvikle seg sjøl som mennesker sammen med andre i et stort fellesskap. De vil møte nye faglige utfordringer i en annen kontekst enn det de har vært vant med i sin skolehverdag så langt. Det ser ut til å være en flott gjeng vi har her i år, sier rektor.

Idrett og friluftsliv

Ved Molde folkehøgskole er idrett og friluftsliv hovedaktiviteten. Som en del av studiet er en tur til utlandet. Det er for mange studieårets høgdepunkt.

– Vi kickstartet skoleåret med en overnattingstur til indre deler av Romsdal. Blant annet besøkte vi Visthus og Trollstigen. 54 stykker valgte å sykle opp Trollstigen, så dette er motiverte og spreke elever, sier Helge Kjøll jr.

Oppgraderinger

Skolen har en lang historie, men er i stadig utvikling.

– Vi lar oss inspirere av alle de gode tilbakemeldingene vi får fra elevene til å utvikle oss til å bli en enda bedre folkehøgskole. Vi fornyer oss stadig, i sommer er skolekjøkkenet pusset opp. Vi håper elevene vil verdsette det og at det blir et kjekt samlingssted. Fasader er skiftet og vi har også en nyoppusset gymsal.

100-årsjubileum

Skolen er fortsatt inne i sitt jubileumsår og i september skal 100 årsdagen markeres.

– Under jubileumsfesten kommer Kjell Magne Bondevik for å holde festtalen, forteller Helge Kjøll jr.