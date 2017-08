– Vi skal lage liv i byen selv om Skyhøyt ble avlyst

I snart to uker har studentene ved Høgskolen i Molde deltatt på ulike arrangement, konserter og fester. Den to uker lange «åpningsuka» skulle krones med ei kjempeavslutning med to dager Skyhøyt-festival. Men etter at festivalen ble avlyst torsdag, måtte studentene finne en annen løsning for siste innspurt av feiringen på starten av studieåret.

– Det er utrolig trist at Skyhøyt ble avlyst. Mange i faddergruppa mi hadde gledet seg. Vi så fram til å lage liv og stemning under begge festivaldagene, sier leder for studenttinget, Knut Hofgaard Eikre.

Alternativt opplegg

Men kalas blir det uansett.

– Vi arbeider med et alternativt opplegg på Kompagniet i helga, og har booka den kjente danske DJen Hedergaard som skal lage feststemning på fredag. Så selv om faddergruppa ikke får være samlet på Skyhøyt, skal de likevel være sammen hele helga. Og det er nettopp det åpningsuka handler om.

– Vi har blitt godt kjent med hverandre i løpet av åpningsuka. Mange begynner å bli litt slitne og hese, og det blir en hard overgang til skolebenken. Men vi skal avslutte med et smell, sier han.

– Imponerende initiativ

Selv om det blir ei festlig helg for studentene likevel, synes Eikre det er synd at folk går glipp av alle de store artistene som skulle spille på Skyhøyt.

– Det var store navn, og masse god musikk. Jeg synes det er stas at kjente artister kommer til Molde, og skulle ønske flere tok turen. Det er trist at det ikke lar seg gjennomføre denne gangen, sier han. Eikre tror festivalen kan ha blitt rammet av hverdagen.

– Ferien er over for mange. De er tilbake på skole og jobb. Hverdagen er her igjen. I tillegg tror jeg nok Jugendfest kan være en av grunnene til det lave billettsalget. Men det er skikkelig imponerende at noen tar initiativ og tør å prøve. Jeg håper flere har samme pågangsmot som Skyhøyt-arrangørene, sier han.