– Kjekt at alle linjene er idrett eller friluftsliv

Hvorfor valgte du å komme til Molde for å gå på folkehøgskole?

Elevrekord på Molde folkehøgskole Så godt som alle fjorårets elever vil anbefale Molde folkehøgskole til venner. Idrett og kultur er magnetene.

Selina Andersen

19 år fra Karmøy

– Jeg hadde lyst å gå crossfitlinje og det er bare noen få folkehøgskoler som har den linja, derfor falt valget på Molde. Det ser ut til å være en fin plass. Jeg gleder meg til dette året som jeg tror blir veldig bra.

Aleksander Rosef

20 år fra Nesodden

– Jeg valgte et år på folkehøyskole for å kunne få et år til å tenke, og finne ut av ting. Jeg ønsker å utforske nye sider ved meg sjøl og treffe mange nye kule folk. Jeg går fotball/Brasil og gleder meg til turen vi skal ha dit i november. Men det aller viktigste dette året er alle de flotte menneskene jeg skal bli kjent med og finne på ting sammen med.

Kirsti Motrøen Trøan

20 år fra Vingelen

– Jeg valgte Molde fordi det er fint å oppleve et sted med annerledes natur enn heime i Østerdalen. Her har dere høge fjell og sjø. Jeg går friluftslivslinja og er veldig glad i å være ute. Viktig for valget mitt var også alt det gode jeg har hørt om skolen fra tidligere elever.

Vilde Kartevold

20 år fra Stavanger

– Jeg kom til Molde for å år skilinja. Jeg synes at det er kjekt at alle linjene ved skolen har med idrett og friluftsliv å gjøre, det gjør at alle elevene har de samme interessene. Jeg ser veldig fram til turen vi skal ha til Canada. Det blir kjekt å bli kjent med så mange nye mennesker etter å ha gått med de samme i 13 år heime.

Olav Henjum

19 år fra Leikanger

– Molde har mange aktive linjefag, og dermed samles folk med samme interesser. Jeg tror dette blir et bra år, her vil vi bli utfordret på å tenke sjøl, leve tett på hverandre, jeg går idrett og adventure, Brasil og ser fram til turen dit. Jeg har et kjempegodt inntrykk an skolen og folket her og av byen med fjord og fjell – det likner litt på Leikanger ...