Politiet jaktet på biltyv i Fræna

Klokken 19.20 torsdag meldte politiet at de jaktet på en mann som hadde ranet til seg en bil og nektet å stanse. Politiet ønsket observasjoner av en rød Volvo i området Tornes, Bud og Eide.

– Biljakten pågår fortsatt. Vi prøver å lokalisere bilen som mannen har ranet til seg på Tornes. Mannen skal ikke ha brukt noe våpen da han ranet til seg bilen, sa operasjonsleder Ole Wulvik til Rbnett cirka klokken 20.00.

Politiet skrev først på Twitter at «vedkommende er farlig». Da Rbnett snakket med Wulvik, ønsket han å presisere følgende:

– Det er ikke mannen som er farlig, men kjøreatferden hans. Han utsetter seg selv og andre for fare ved å kjøre slik.

Klokken 20.40 melder politiet at mannen har kjørt av veien på fylkesvei 663 ved Langvatnet, etter å ha kjørt over en spikermatte. Mannen, som fremstår uskadd, er nå pågrepet.

Til VG sier Wulvik at mannen først disponerte en annen bil, og at politiet forsøkte å stoppe han på grunn av høy hastighet. Mannen nektet å stanse og kjørte videre. VG skriver videre at mannen skal ha krasjet, for så å ha frarøvet en kvinnelig bilist en Volvo.