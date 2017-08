Norwegian-passasjerer fra Molde får erstatning

Det var Dagbladet som først omtalte saken. 28 juni i år skulle et fullsatt Norwegian-fly ta av fra Molde Lufthavn Årø, men ble forsinket i over tre timer etter at ei varsellampe i cockpiten lyste.

Flere av passasjerene mente de fikk ødelagt ferien som følge av forsinkelsen, og sendte krav om økonomisk kompensasjon direkte til Norwegian. Flyselskapet mente de ikke kunne imøtekomme kravet da flygningen var forsinket som følge av ekstraordinære omstendigheter.

Flyet fra Molde hadde 186 passasjerer den aktuelle dagen, og en utbetaling til alle passasjerene ville ha kostet 435.000 kroner, skriver Dagbladet.

Norwegians mangelfulle forklaring førte til kritikk fra Luftfartstilsynet og Forbrukerrådet. Nå snur flyselskapet, og betaler ut 250 euro (2325 kroner) til alle passasjerer som har klaget. Det resulterer i en sum på 431.000 kroner, og i tillegg kommer utgifter til mat, hotellovernattinger, billettrefusjoner og ombookinger, skriver DB.