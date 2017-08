Ina Wroldsen til Bjørnsonhuset

Ina Wroldsen er for mange kjent som frontfigur i duoen Ask Embla, men er for tiden en ettertraktet låtskriver og soloartist. I fjor hadde hun suksess med Broiler-samarbeidet «Lay me down,» samtidig som hun satt i dommerpanelet under forrige runde av Idol.

Wroldsen har også hatt stor suksess som låtskriver, og har skrevet for artister som Britney Spears, One Direction, Shakira, og Clean Bandit. I 2015 ga Calvin Harris ut Inas låt «How deep is your love?» med hennes demovokal. Den ble en av årets mest spilte låter.

10. november spiller hun i Bjørnsonhuset sammen med DJ-kollektivet INGEN HENSYN.

Billettsalget åpner 30. august.