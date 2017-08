Alle toppartistene trekker seg fra Skyhøyt

Atomic Soul, Amber Booking, TimeOut Agency og JS Artist trekker sine artister fra Skyhøyt-festivalen i Molde. Det melder selskapene i en felles pressemelding torsdag ettermiddag.

– Grunnet manglende betaling og gjennomføringsevne, trekker ovennevnte bookingbyråer sine artister fra festivalen Skyhøyt, som skulle gått av stabelen 25. og 26. august i Molde, skriver de i pressemeldingen.

– En jævla nedtur Jo Tore Bæverfjord og Molde Forum ser ikke hva som kan berge festivalen nå.

Artistene dette gjelder er Nico & Vinz, Röyksopp, Matoma, Matilda, Ine Hoem, Oslo Ess, OnklP & De Fjerne Slektningene, El Cuero, Kvelertak og Vazelina Bilopphøggers.

– Bookingbyårene har gjort alt de har kunnet for å komme arrangøren i møte, og har den siste tiden forsøkt å finne løsninger som muliggjør gjennomføring. Det er nå dessverre konkludert med at dette rett og slett ikke kan la seg gjøre, heter det i pressemeldingen.

«Vi er lei oss for at dette ikke gikk i orden og at artistene våre ikke får møtt fansen sin i Molde denne helgen. Situasjonen vi nå har vært oppe i, er ikke hverdagskost for oss og avgjørelsen vi måtte ta satt langt inne», skriver Bjørnar Paulsen, daglig leder Atomic Soul Booking i pressemeldingen.

Rbnett har forsøkt å få tak i Pål Henning Ilstad i Skyhøyt.

– Vi jobber med en endringsplan, er den korte kommentaren han vil gi.

Rbnett kommer tilbake med mer.