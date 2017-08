Aandahls 135 år – holder seg godt

Omsetninga til konsernet U. Aandahls Eftf. AS sank marginalt fra 102,5 millioner kr i 2015 til 100,6 millioner kr i fjor. Driftsresultatet gikk i samme tidsrom også ned, fra 3,3 til 2,0 millioner kr. Finansinntekter bidro imidlertid til at resultat før skatt gikk fra minus 0,2 million kr i 2015 til 5,1 millioner kr i fjor.

Merker oppsigelser

– Slik året utviklet seg i regionen, er vi godt fornøyd. Det ble en litt trasig høst i fjor, og det hadde vi sett for oss. Høsten ble litt tung for alle. Oppsigelsene i næringslivet i regionen merket vi veldig godt. Alt påvirker alt. Men julehandelen i 2016 ble svært bra, sier daglig leder og medeier Svein Arild Sættem i U. Aandahls Eftf. AS.

– Starten på 2017 har vært tung. Men fra april-mai har det løsnet. Det kan se ut til at folksom har blitt oppsagt, har fått seg jobb igjen. Vi ser at august ble en god handelsmåned. Pengene sitter kanskje ikke så langt inne som de gjorde en periode. 2017 kan komme til å bli et ok år, sier Svein Arild Sættem.

Mange butikker

Foruten Aandahls-magasinet i Storgata 35 i Molde, hvor hovedkontoret ligger, består konsernet i dag av en Aandahls dame og herre på Amfi Roseby i Molde, to Cubus-butikker i Molde, en på Sunndalsøra og en i Surnadal, Lied Futura i Kristiansund og Skin Tonic på Moldetorget. Eiendommene Storgata 26 og Fjordgata 1-3-5 i Molde tilhører også U. Aandahls Eftf. AS, og drives som eiendomsselskap.

Faste kunder.

Aandahls, som klesmagasinet markedsføres som i dag, har en stor og fast kundekrets.

– Det er vi veldig takknemlig for. Vi har satset på en voksen profil fra middels prisklasse, og litt oppover. Og vi har satset på en del merkevarer for å forsterke profilen, med varer som en ikke finner i de vanlige kjedebutikkene på kjøpesentre, sier Svein Arild Sættem.

96 ansatte

Med 96 ansatte, som fyller 60 årsverk, er U. Aandahls Eftf. en betydelig arbeidsgiver.

– Vi har en stabil og dyktig stab. Det er vi veldig glad for. Vi har folk fra 15 til 75 år som jobber hos oss. Det er en god aldersspredning. Og vi er glad for at vi kan være i posisjon til å ansette folk. Vi har unngått nedbemanninger.

– Det er alfa og omega i det kundesegmentet vi retter oss mot. Vi skal selge kvalitetsklær, og må være flinke når det gjelder produktkunnskap, sier Svein Arild Sættem.

Bunnsolid

U. Aandahls Eftf. AS er bunnsolid økonomisk. Alle investeringer har vært tatt uten låneopptak, med unntak av den store bygården selskapet reiste i Fjordgata, der Syd holder til. Når U. Aandahls Eftf. investerer, gjør selskapet det med egne penger. Flere avdelinger i magasinet har blitt fornyet i det siste.

Etablert i 1882

U. Aandahls Eftf. – som ble etablert av Ulrikke Aandahl i 1882 – har ført videre det tradisjonsrike magasinkonseptet, som det eneste gjenværende i Molde – og et av svært få i hele landet.

– Det ligger vårt hjerte veldig nær. Vi føler at historien forplikter, og ønsker å beholde og videreføre konseptet, sier Svein Arild Sættem.

U. Aandahls Eftf. eies av Ole Houlder Rødstøl med 41,81 prosent, Johan Sættem med 0,03 prosent, Svein Arild Sættem med 29,08 prosent og Johan Bakken Sættem med 29,08 prosent.