Skyhøyt flyttes – igjen?

– Det stemmer at vi vurderer nå i siste liten å flytte til andre sida av stadion. Det vil gi oss en økonomisk besparelse i forhold til areal og scenerigg, samt at folk kjenner til området fra før, sier Pål Henning Ilstad i Skyhøyt som også bekrefter at etterfesten vurderes flyttet til Løkta.

– Når blir avgjørelsen tatt?

– I løpet av onsdag, sier Ilstad.

Solgt 1.500 billetter

Ilstad forteller at flytting av festivalen 25. og 26. august, som har Røyksopp, Matoma, Kvelertak og OnklP som headlinere, vurderes fordi en ønsker mer trykk på området.

– Dersom vi flytter kan vi rigge et område for rundt 4.000-5.000, sier Ilstad.

– Hvor mange billetter er solgt nå?

– Rundt 1.500, sier Ilstad, som tidligere har sagt at festivalen har budsjettert med 3.800 besøk hver av kveldene.

– Er det realistisk å selge flere tusen billetter på to dager?

– Det er vanskelig å spå, men vi tror jo det. Forhåndssalget i Molde er jo ikke det beste. Mange billetter selges i døra for eksempel på Romsdalsmuseet på Moldejazz, sier Ilstad.

Vil ikke spå om økonomi

Skyhøyt skulle opprinnelig arrangeres på Årø Lufthavn. Før sommeren ble festivalen flyttet til parkeringsplassen mellom Aker stadion og Seilet.

– Hva gjør det med omdømmet til festivalen at den nå vurderes flyttet nok en gang?

– Vi er nødt til å kunne gjøre grep når det blir så store variabler. Vi prøver å tilpasse oss. Og gjennomføre dette i en mindre skala. Men det er klart, det er ikke en ønsket situasjon, sier Ilstad, og understreker at ingenting er landet.

– Det har også ryktes at hele festivalen er avlyst?

– Det ryktet kan jeg avkrefte, sier Ilstad.

– Rammes dere av at Jugendfest i Ålesund hadde 35.000 besøk forrige helg?

– Det blir spekulasjoner. Det har vært en stor festivalsommer, og kanskje er det uheldig å komme på slutten. Men vi tenker at vi favner om et annet geografisk område enn Ålesund, sier Ilstad.

– Det er booket en rekke dyre artister. Hva står på spill her rent økonomisk?

– Ved å flytte festivalen, tilpasser vi utgiftene. Og selskapet har forhåndsbetalt artister og mer til. Hva som blir det økonomiske resultatet, det er for tidlig å spå akkurat nå.