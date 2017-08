Folket har ikke Peiling

MOLDE: Med denne nye tjenesten vil Forbrukerrådet gjøre det enklere for forbrukerne å vite hva matvarene inneholder. I tillegg lanserer de Sjekk dagligvarer. Det er en nettside hvor prisen på en handlekurv med de samme matvarene fra forskjellige butikker sammenliknes. Går man inn på Sjekk dagligvarer kan man velge mellom å få butikkene rangert etter avstanden til din posisjon, eller etter prisnivået.

– Ikke hørt om dette

Skal man dømme ut fra de Budstikka har snakket med er det stor interesse for dette, men dårlig markedsføring av tjenestene.

– Dette er jeg interessert i, men jeg har ikke hørt om denne appen før nå, sier Ann Edel Vassgård.

Det samme gjelder Erlend Vikås.

– Jeg har ikke hørt om dette, men det er interessant. Både med tanke på pris og ingredienser, sier Vikås.

Det samme forteller Rita Lervik og Elise Tangen. Karoline Gussiås Ohr forteller at dette kan være noe for henne.

– Dette har jeg ikke hørt om, men jeg kan godt tenke meg denne tjenesten, sier Gussiås Ohr.

Den eneste Budstikka snakket med som hadde appen var May Solberg.

– Jeg har Peiling. Alle apper er nyttige. Jeg er ikke opptatt av pris på mat, men heller god mat og god behandling av dyrene, forteller Solberg.

– Godt fornøyd med 15 %

Forbrukerrådets direktør for kommunikasjon og digitale tjenester, Christian Brosstad, er ikke bekymret over at så få har hørt om den nye appen.

– Vi er godt fornøyd med en kjennskap på 15 % én uke etter lansering. Vi skal framover være mer aktive i markedsføringa. Så forhåpentligvis vil flere få kjennskap til, og ikke minst, bruke tjenestene.

– Hvorfor skal folk bruke Peiling i stedet for å se på innholdsfortegnelsen på matvarene?

– Appen inneholder nesten alle varer som selges i dagligvarebutikkene. Du kan lett få greie på hva varen inneholder. Ved hjelp av preferansevelgeren, kan du enklere sammenlikne varer med hensyn til innhold av fett, sukker, karbohydrater, protein og liknende. Så enkelt som dette har det ikke vært for forbrukerne tidligere.

– Noe av kritikken mot dagligvaretjenesten er at prisene kan forandre seg raskere i virkeligheten enn på nettsida. Hva tenker dere rundt det?

– I utgangspunktet ønsket vi at forbrukerne skulle kunne se sanntidspriser på alle varer, men dette får vi ikke lov til. Dermed endte vi opp med en løsning som sammenlikner prisnivået mellom butikkene ved hjelp av en varekurv. Tilbakemeldingene vi får fra forbrukerne viser at ja, de vil aller helst ha sanntidspriser og sette sammen kurven selv – men dagens varekurv gir en god indikasjon på prisnivået i butikkene. Den gjør det enklere å være en prisbevisst forbruker og det er viktig for konkurransen.

– Har dere tall over antall nedlastinger av appen og besøk på dagligvaresida?

– Nærmere 40.000 var innom nettsida Sjekk dagligvarer på lanseringsdagen, og over 15.300 lastet ned appen samme dag. For øvrig lå vi på topp i AppStore denne dagen og de påfølgende dagene, sier Christian Brosstad.

Appens innhold

Her er hans mer inngående beskrivelse av de to tjenestene som ligger i appen:

– Den ene viser innhold, allergener og merkeordninger for norske dagligvarer. Her er både kjedenes egne varer og merkevarer med – og hvor disse selges.

Den andre viser prisnivået i alle dagligvarebutikker i Norge. Her er det foreløpig kun merkevarer med, forteller Christian Brosstad i Forbrukerrådet.