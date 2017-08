Flere høstferiereiser utsolgt fra Årø lufthavn

Norges største reisearrangør Ving melder om stor etterspørsel på reiser i uke 40 og 41.

– Ja, det har gått unna den siste tiden. Høstferiene våre er alt utsolgt fra flere flyplasser, som Molde, Kristiansand og Kristiansund. Alt i alt er mer enn 7 av 10 reiser allerede solgt, forteller kommunikasjonsdirektør i Ving, Tonje Løkaas Fossum.

Etter en litt halvveis norsk sommer er det tydelig at mange ønsker seg en uke med sol og sommer før vinteren setter inn for fullt. Og det er først og fremst Kanariøyene som lokker, spesielt Gran Canaria og Tenerife. Men mange velger også å legge høstferien til Middelhavet, som Mallorca og Hellas, forteller kommunikasjonsdirektøren.

– Sesongen i Middelhavet varer til midten av oktober, så det er fortsatt godt og varmt der på den tiden, sier Løkaas Fossum, som forteller at det fortsatt er håp for de som ikke har vært like tidlig ute med bestilling av høstferien.

– Vi har fortsatt noe ledig kapasitet på charter fra flere flyplasser. Og om charterflyene er fulle, har vi også et stort utvalg av reiser med rutefly, både til Middelhavet, til storbyer og for de som vil reise enda lengre bort, som for eksempel Dubai. Da får du stor valgfrihet i forhold til avreisedag og reiselengde, samtidig som du beholder tryggheten det er å bestille en pakkereise, avslutter Tonje Løkaas Fossum.