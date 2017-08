Slik endte paragliderturen

Rauma brannvesen måtte tirsdag rykke ut til et litt uvanlig oppdrag. En paraglider hadde nemlig vært uheldig under landing og havnet i en av stolpene for flomlys på Øran stadion. «Tatt ned av stigebilen», melder 110-sentralen på sin twitterkonto klokka 18.36.

Flygeren kom ifølge NRK uskadd fra hendelsen. Han skal ikke være lokal, men skal ha uttalt til brannfolkene som reddet ham ned at han var en dreven paraglider.

– Mannen hang etter skjermen i lyktestolpen ca. 25–30 meter over bakken, sier brannkonstabel Arve Kroken i Rauma brannvesen til NRK.

Mange fikk med seg hendelsen, blant annet flere barn som drev fotballtrening på Øran.

Et vitne sier til TV 2 at han tror et vindkast bidro til uhellet.