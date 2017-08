Nytt helsehus om sju måneder

– 23. mars 2018 er satt som dato for at det nye helsehuset skal stå ferdig. Det er i palmehelga, og vi åpner helsehuset for publikum slik at alle som vil, kan få komme inn og se huset. Over påske flyttes pasientene inn. Det vil si 6. april 2018, opplyser Oddbjørn Vassli i Rauma kommune.

Vassli, som er avtroppende rådmann, opplyste under formannskapsmøtet tirsdag, at kommunen og arbeidstakernes organisasjoner har kommet til enighet om hvordan prosedyren skal være når det skal ansettes personale i det nye helsehuset.

– Det er enighet om at alle stillinger i det nye helsehuset skal lyses ut. Det betyr at alle ansatte som ønsker å arbeide ved helsehuset, må søke på jobbene der. Målet er å sikre at vi får riktig kompetanse på riktig sted. Vi ønsker også å få til flere heltidsstillinger, forklarte Vassli.

– Er det snakk om at ansatte blir overtallige når det nye helsehuset tas i bruk?

– Nei, innflyttingen i Åndalsnes helsehus innebærer ingen nedbemanning, understreket Oddbjørn Vassli.