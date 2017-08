Mer vann pumpes i Veslemannen

– Håpet er at et ras kan utløses, slik at man er ferdig med rasproblematikken fra Veslemannen en gang for alle. Sjansen for at det nå kan utløses skred, er større og større, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Det kraftige regnværet i Romsdalen sist helg, var nær ved å få NVE til å heve farenivået for et fjellskred fra Veslemannen fra gult til oransje.

– Men utsiktene for oppholdsvær denne uka førte til at farenivået ikke ble hevet, sier ordfører Hustad.

For et par uker siden møttes representanter for NVE, politiet, kommunen og grunneierne på Lyngheim for å drøfte hva som skal skje videre med risikoen for fjellskred fra Veslemannen.

– Det legges opp til å pumpe vann ned i fjellet fra et vatn i nærheten av Veslemannen. Tidligere var meningen å pumpe vannet opp i tanker og slippe vannet derfra ned i fjellet. Nå har man kommet til at det legges ut slanger med større diameter slik at det kan pumpes mer vann ned i fjellet. Planen er at dette skal utløse et fjellskred fra Veslemannen. Håpet er at rasproblematikken er løst en gang for alle, sier ordfører Hustad.

– For Rauma kommunes del er det viktig at vi tar vare på innbyggerne i området på Lyngheim så godt vi kan, legger ordføreren til.

Rauma kommune har også hatt samtaler med operatørene som kjører godstog på Ramabanen – det svenske selskapet Green Cargo. Tidligere når farenivået ved Veslemannen har vært satt høyt, har ikke godstogene kunnet kjøre forbi det utsatte rasområdet. Nå har det funnet en ordning slik at godstogene kan passere forbi rasområdet.

Dette er måten togene kan passere forbi rasområdet på:

- Planen er at godstogene kan passere førerløst forbi rasområdet. Det kan skje ved at lokføreren kjører i bil forbi det rasutsatte stedet, mens toget glir sakte forbi, fortalte ordfører Lars Olav Hustad til formannskapet i Rauma tirsdag.