Kvik åpner butikk i Molde

Torsdag 24. august åpner Kvik sin første butikk i Molde. Butikken etableres på Roseby Øst, ved siden av NorEngros.

– Dette er en etterspurt butikk fra kundene våre. Kvik har lenge ønsket å etablere seg i Molde, og har nå endelig funnet riktig lokale, sier senterleder Anne Lise Sæter Simonsen til Rbnett.

– Stort potensial

Kvik selger kjøkken-, bad- og garderobeløsninger. Butikken i Molde blir deres 22. butikk i Norge. Kvik er opprinnelig dansk og ledes fra Danmark, men eies av det svenske konsernet Ballingslöv Int. AB.

Daglig leder i Molde, Gro A. Thoresen, er veldig fornøyd med plasseringen av den nye butikken.

– Kvik har i mange år ønsket å åpne en butikk i Molde. Problemet har vært å finne riktig lokale for butikken. Planen var først å starte butikken med en ny franchisetaker, men etter hvert ble det bestemt at Kvik Molde skulle bli en «satellitt-butikk» underlagt Kvik Ålesund. De to butikkene deler nå et felles lager som ligger i Ålesund, sier hun.

– Molde og omegn er et område som vi ser et stort potensial i. Butikken her har en sentral beliggenhet med gode parkeringsmuligheter. Vi selger allerede i dag en del kjøkken til Molde, men vi vil kunne nå en langt større kundemasse med en egen butikk, legger hun til.

Går godt i Ålesund

Thoresen er også daglig leder for Kvik Ålesund, en butikk hun har drevet i mange år.

– Butikken åpnet i 2008, og har siden da hatt en formidabel vekst. I dag er den Norges femte største Kvik-butikk i omsetning. Vi flyttet inn i nye lokaler i 2015, da de gamle ble for små, og har i dag den største butikken i areal, sier hun.

To kjøkkenkonsulenter

Kvik Molde har hittil ansatt to kjøkkenkonsulenter.

– På sikt så skal vi ha inn en tredjeperson. Jeg kommer selv til å være i butikken i Molde. Først på heltid i begynnelsen, før jeg så skal fordele meg mellom mine to butikker, sier Thoresen, som håper butikken i Molde blir godt mottatt.