– Kun Nesaksla er aktuell for gondolbane

- Gondolprosjektet har aldri vært kommet så langt som nå. Nå må vi samle oss om Nesaksla som fjellet vi skal opp på, ingen annen fjelltopp, sier Arne S. Lillehagen (V).

Politikerne i Rauma vil gi full gass for å få realisert planene om å bygge gondol opp til toppen av den 715 meter høye Nesaksla på Åndalsnes. Et samstemt formannskap vedtok tirsdag at det skal jobbes videre med prosjektet. Ordfører Lars Olav Hustad har fått oppdraget med å finne den beste måten å organisere arbeidet med å selge prosjektet på.

Rapport: Kan bli lønnsomt

Rapporten fra Menon viser at det er økonomisk grunnlag for at driften av en gondolbane kan bli lønnsom. Mens andre steder tar cirka 485 kroner for en gondoltur til topps, legger rapporten fra Menon til grunn en billettpris på 275 kroner for en gondoltur til toppen. Det legges også til grunn av hver sjette turist som besøker Rauma, tar turen med gondolbanen.

Tror på bane om 2-3 år

Politikerne i Rama tror det skal være mulig å få bygget gondolbanen i løpet av to-tre år.

En av dem som snakket varmt om gondolbanen, var Arne S. Lillehagen (V). Lillehagen sier til Romsdals Budstikke at det er fullt realistisk å få bygget gondolbanen.

- Ja, jeg anser det som fullt realistisk å få bygget gondolbanen. Dette er noe det har vært snakket om i lokalsamfunnet i flere tiår. Nå har kommunen tatt initiativ, og vi har kommet lengre enn til pratestadiet. Rapporten fra Menon viser at prosjektet kan bli lønnsomt. Det som nå er viktig, er at vi setter strek over alle andre fjelltopper å bygge gondolen til. Det er Nesaksla som gjelder, sier Lillehagen.

- Er det Rauma kommune som skal bygge og drive gondolbanen?

- Nei, kommunen skal ikke ha noen rolle når det kommer til drift av gondolbanen. Vi legger ikke opp til at kommunen skal gi driftstilskudd eller ta ansvar for å dekke eventuelt driftsunderskudd. Når det kommer til investeringen, ser jeg for meg at Rauma kommune kan bidra dersom det står på noe millioner kroner for å få prosjektet fullfinansiert, sier Arne S. Lillehagen.

Pris: trolig ca. 130 mill.

Gondolbanen vil trolig koste i størrelsesorden 130 millioner kroner å bygge.

Ordfører Lars Olav Hustad (H) er glad for at det er så stor politisk vilje til å få bygget gondolbanen.

- Forholdet til grunneierne er avklart. Gondolbanen er regulert inn i planene. Det gjenstår kun å finne penger for å få bygget banen, sier ordfører Hustad.

- Hvem skal selge gondolprosjektet til investorer?

- Vi må se hvordan vi kan organisere dette som et selvstendig selskap, og der salgsarbeidet blir en svært viktig del. Vi må rigge selskapet først. Et interessant spørsmål blir om vi kun skal selge gondolprosjektet til investorer eller om vi skal selge Rauma som reiselivsprodukt i en bredere sammenheng, sier ordfører Hustad.

Tror på avkastning

Ordføreren ser gode muligheter for at investorer skal få avkastning på pengene de legger inn i prosjektet.

Både Magnhild Vik (Sp), Per Arne Skomsø (SV), Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Arne Hop (KrF) støttet gondolprosjektet, og mente det var viktig at Rauma kommune engasjerer seg i å kjøre prosjektet videre.

- Jo mer aktiv rolle vi tar politisk i dette prosjektet, desto større mulighet er det for å lykkes med å få bygget gondolbanen, mente Kjølmoen.

Per Arne Skomsø sa at en gondolbane til toppen av Nesaksla vil gjøre det mulig for folk som ellers ville ha vansker med å komme seg til topps, å få nyte utsikten fra fjelltoppen.

- Det er mange det ikke passer for å klatre i høyden. Enkelte av oss blir svimmel bare vi klatrer opp på en stol, sa Skomsø.

Hvordan Rauma kommune skal finne penger å investere i gondolprosjektet, er ikke drøftet ennå blant politikerne. Men Arne S. Lillehagen ser muligheter:

- Enten må vi finne penger fra kraftfondet, eller så må vi øke eiendomsskatten et par år for å få realisert gondolbanen, sier Lillehagen.