– Jeg er forelsket både i Kristian og Norge!

– Det er litt uvirkelig å være i Norge, som å være i en film. Når man på toppen av det blir fridd til, er Molde og Norge den ultimate lykke for meg, sier Rachael Rogers (20) fra Tennessee.

Det har vært litt av en ferietur til Norge for Rachael Rogers og kjæresten Kristian Croxall, som nærmest er «halvt» moldenser. Kristian har vært på besøk hos sin mormor Liv Midtbø i Frænavegen de siste tre ukene. Han har vært i Molde minst ti ganger, mens kjæresten Rachael aldri har vært utenfor USA. De to er bosatt i Ooltewah, Tennessee.

Skeptisk til reisen

– Vi møttes i engelskklassen på high school, og har vært sammen i snart fire år. Kristian ville veldig gjerne ha meg med til Molde, men jeg var skeptisk til en så lang flyreise. Heldigvis lot jeg meg overtale. Det har vært et eventyr å være her. Og den mest fantastiske dagen var 14. august, sier Rachael til Romsdals Budstikke.

Kristian Croxall hadde nemlig ekstraordinære planer for norgesferien. Egentlig hadde han tenkt å fri på Romsdalsmuseet, der foreldrene Hilde Midtbø Croxall og Mike Croxall i sin tid giftet seg. Men så var det slik at den 14. august var været nydelig, etter mange dager med regn. Hilde og Mike ville gjerne ha med seg ungdommene på den ultimate rundreise fra Molde via Trollstigen til Geiranger. Kristian og Rachael ble med.

Norge på sitt beste

– Det var litt av en dag. Norge på sitt aller beste. Vi stoppet på Åndalsnes og gikk opp på Rampestreken og videre til Nesaksla. Rachael mistet nesten pusten, så flott var det. Så kjørte vi opp Trollstigen og fortsatte ned mot Valldal. Ved Gudbrandsjuvet tok jeg med meg Rachel bort til et lite fossefall. Jeg hadde ringen i lomma. Jeg gikk ned på kne og spurte om jeg kunne få æren av å elske og tjene Rachel resten av livet, sier Kristian Croxall.

Ble satt ut

– Jeg ble satt ut. Jeg hadde jo mistanker om at Kristian snart ville fri, men tenkte det ville skje i USA. Så ble jeg altså fridd til i en av klodens vakreste omgivelser, rett ved en foss. Det føltes ikke virkelig. Jeg trodde han ville ha med med på piknik, sier Rachael Rogers.

– Og hva ble svaret?

– YES! Of course. Jeg elsker Kristian. Nå elsker jeg Norge også. Men vi kommer til å gifte oss i Tennessee, selv om det hadde vært fantastisk å si ja til hverandre i Molde. Men da er vi redd at det er mange av våre venner som ikke vil ha råd til komme. Så vi skal gifte oss i et kapell på et fjell i hjemstaten neste år, trolig på Lookout Mountain, sier det unge paret.

Kristian jobber for sin far i bedriften Croxall Construction, samtidig som han utdanner seg innen byggeledelse. Han går på samme universitet som sin forlovede. Hun har planer om å bli interiørarkitekt.

– Et fantastisk inntrykk

Tirsdag reiste paret tilbake til Tennessee. Begge ser fram til å besøke mormor Liv Midbø igjen. Og hun kommer selvsagt på bryllupsfest i Tennessee.

– Jeg gleder meg veldig til det. Det har vært en stor glede å ha min amerikanske familie på besøk igjen. Jeg er veldig glad på Kristian og Rachael sine vegne. Et virkelig flott par, fastslår Liv Midtbø.

– Molde etterlater et fantastisk inntrykk for min del. Det er en herlig lukt av blomster i hagene her. Naturen er den flotteste jeg har sett i mitt liv. Det er ekstra bra at folk kan gå overalt. I USA er det bare bil som gjelder. Jeg ser på folk her at de trimmer mye. Det er veldig bra og noe vi kan lære av. Maten er også virkelig god. Reinsdyr er noe av det beste jeg har smakt. Godt brød og gode desserter har dere også. I love the softis, ler Rachel Rogers – snart Croxall.