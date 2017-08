frontpage / Nyheter Åpna skoleåret med nytt opplæringssenter

Åpna skoleåret med nytt opplæringssenter

Mandag kunne Aukra kommune åpne sitt eige språkopplæringssenter. – Flyktningane er ein ressurs for samfunnet. Eg håper alle vil trivast og lære mykje her, sa ordførar Bernhard Riksfjord under den offisielle åpninga.