Spennende dag for nye førsteklassinger

Spennende dag for hundrevis av førsteklassinger over hele Romsdal. Barnehagen er glemt, nå er det skolen som gjelder.

– Jeg har vært spent lenge, sa Liam Løseth Groven til Romsdals Budstikke da hans aller første skoletime var over. Og mamma Linda kunne legge til at det ble ekstra sent i går kveld før Liam sovnet.

Spente elever og foreldre

På Haukås begynte skoledagen klokken ti over åtte ute i skolegården hvor rektor Tom Grunde Malme ba alle komme til ro før han ønsket både spente førsteklassinger og nesten like spente foreldre velkommen til en nye fase i livet.

– Jeg vet at mange er spente og noen har kanskje gruet seg litt, sa Malme og understreket at det aller viktigste for skolen var at elevene opplevde at voksne på skolen virkelig brydde seg om hver enkelt av dem.

Så var det opprop og etter hvert som navnene ble lest opp gikk elevene med litt usikre skritt fram og håndhilste på kontaktlærerne Frank Røe og Inger Synnøve Moen Lode.

Små klasser

De 32 eleven ble fordelt på to klasser og med magen fulle av sommerfugler gikk de til klasserommene og fikk sitte ved pulten og dingle med beina for aller første gang.

I klasse 1b fortalte kontaktlærer Inger Synnøve Moen Lode om både timeplan og friminutt og alle de spennende fagene de skulle ha, og det ble delt ut leksebøker og permer med elvenes navn på og til slutt var det omvisning og på rad og rekke gikk alle av sted for å finne veien til doen.

– Kjempebra, var alt Liam rakk å si før han forsvant ut i skolegården til det første friminuttet.