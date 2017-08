– Vit om nærmeste hjertestarter

Molde: Det sier Ole Kristian Berg. Treningsfysiologen jobber til daglig med sin doktorgrad ved Høgskolen i Molde. I tillegg er han medlem og sponsorkontakt for Molde Taekwon-Do Klubb. De har nettopp fått hjertestarter. Det er plutselig hjertedød under fysisk aktivitet han gjerne vil snakke om.

Fysisk aktiv

– Det er viktig å påpeke at fysisk aktivitet, at man holder seg i god form, er det beste man kan gjøre for å redusere sjansene for plutselig hjertedød, sier Berg.

Innenfor forskjellige alderssegmenter er det ulike hovedgrunner til plutselig hjertedød under aktivitet.

– Det er en forskjell på årsak mellom aldersgruppene. For personer over 35 år er den underliggende årsaken stort sett plakk i blodårene. For dem som er yngre er det som regel uoppdaga hjertefeil som fører til en hjerterytmeforstyrrelse. For sistnevnte gruppe vil en hjertestarter være ekstra nyttig, forteller Berg.

Ikke teste alle

Likevel vil han ikke sende alle mosjonister og utøvere av breddeidrett til legen:

– Det er ikke hensiktsmessig at alle skal gå og teste seg. Unntaket er de som har familiemedlemmer med kjent hjerteproblematikk, eller om man får symptomer som besvimelse eller hjertebank under trening, sier Ole Kristian Berg.

Trygghetsfond

Det er gjennom sin søknad til forsikringsselskapet Ifs Trygghetsfond Molde Taekwon-Do Klubb nå har fått hjertestarter. Steinar Nordang i If sier dette om hvorfor de gir ut hjertestartere:

– Hjertestans kan skje når som helst og hvor som helst. Dette var et prisverdig initiativ til å ha hjertestarter tilgjengelig i Moldehallen, sier Nordang.

Bevisst forhold

På www.113.no kan man finne ut hvor den nærmeste hjertestarteren er.

– Det jeg vil anbefale til trenere og ledere i idretten er å ha et bevisst forhold til dette. Helst at man regelmessig frisker opp kunnskapen rundt førstehjelp og hjertestarter, sier Ole Kristian Berg.

Hjertestartere er svært brukervennlige.

– De som idrettslag og liknende har i dag er automatiserte, og forteller deg hva du skal gjøre fra du skrur de på. Det viktigste er å ringe 113 og gjøre hjerte- og lungeredning. Hvis man har en person som kan få tak i hjertestarteren, så kan den personen hente den og så er det som regel en stor på-knapp. Trykk på den og så vil du få instruksjoner, forteller treningsfysiolog Ole Kristian Berg.