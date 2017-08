– Vi er overveldet over alle som vil hjelpe

Fredag skrev Rbnett om Dave Watts og Nadia Hicks fra New Zealand som var strandet i Molde etter at bilen deres havarerte på Eide. Bilen, en Toyota Hiace, ble reparert i Ålesund etter at Watts oppdaget en oljelekkasje da de sto parkert på Trollstigen. Det viste seg å være hjullageret på bakakslingen som var problemet, og paret fikk beskjed om at dette lot seg reparere. Etter å ha betalt 9500 kroner for jobben, kjørte de rundt 70 kilometer før hjulakslingen begynte å skli ut i en nedoverbakke på Eide.

Watts tok raskt kontakt med verkstedet i Ålesund, men fikk, ifølge Watts, beskjed om at det ikke var deres problem, og at han og Nadia hadde tvunget verkstedet til å reparere bilen, selv om de mente det ikke var forsvarlig. Siden forrige torsdag har Watts og Hicks vært strandet i Molde.

Strandet i Molde etter at bilen havarerte Nadia og Dave fra New Zealand solgte alt for å dra på Norgesferie. Etter bilhavari sitter de nå fortvilet i Molde og lurer på hva de skal gjøre.

Overveldet

Etter at Rbnett omtalte saken, har tilbudene om hjelp strømmet inn. Flere har tilbudt dem husly og mat, andre å låne bort bobil og personbiler. Paret er helt overveldet.

– Det er helt utrolig hvor mye kjærlighet og omtanke vi har fått. Facebook-meldinger, telefoner, tekstmeldinger. Det er helt fantastisk, og vi er helt overveldet over alle som vil hjelpe. Flere har også vært innom hotellet vårt for å se hvordan det sto til med oss, sier Hicks. Da Rbnett snakket med dem gikk de tur langs storkaia for å forsøke å fordøye det hele.

– Vi har fått flere telefoner fra ulike folk som mener de kan ha delene vi trenger for å reparere bilen. Vi har fått uvurderlig hjelp fra Toyota i Molde og Tor Inge Sunde, som tar telefoner for oss og hjelper til med å sjekke ut mulighetene. Vi vet ikke hva vi skulle gjort uten dem, sier Watts.

Tidkrevende

Paret har også kommet i kontakt med en person med bakgrunn fra forbrukerrådet, som hjelper dem med å ta kontakt med de rette folka i et forsøk på å starte den lange prosessen med å få tilbake pengene de betalte for reparasjonen i Ålesund.

– Det er en tidkrevende prosess, og noe vi må ta på sikt. Men det er utrolig godt å ha en person som kan hjelpe oss med lovverk, forklare rettighetene våre for oss, og ta kontakt med de riktige personene, sier Watts. Parets hovedfokus er å få reparert bilen, slik at de kan fortsette ferien de har planlagt over lang tid.

– Vi har fått tilbud om å låne en bobil og flere personbiler, men for oss er hovedprioriteringen å få fikset vår egen bil. Det hadde vært helt supert å låne en bil hvis vi skulle feriere kun i Norge, men Norge er et av stoppestedene på en lenger tur. I teorien skal ferien vår vare i to måneder til. Alternativene våre er enten å fikse bilen, eller å fly hjem, sier Watts.

– Gir oss håp

Paret ønsker å takke alle og enhver som har tatt kontakt. De forteller at det gir dem håp.

– Vi er langt hjemmefra i et fremmed land, og har følt oss triste og slitne etter alt oppstyret med bilen. Men når folk viser oss så mye sjenerøsitet kan vi ikke annet enn å smile. Vi har hørt at nordmenn skal være kalde og vanskelig å komme i kontakt med, og det kan vi i hvert fall tilbakevise med en gang. Det er ikke tilfelle, sier Hicks.

De venter nå på å høre fra forsikringsselskapet om de kan fortsette å bo på hotellet sitt, hvis ikke kan det hende de må takke ja til et av de mange tilbudene om steder å bo.