Én av tre jobber ved siden av studiene

I fjor hadde én av tre heltidsstudenter i Norge betalt arbeid gjennom hele studieåret. Det å jobbe noen timer i uken har lite å si for tiden brukt på studier.

Det viser tall fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte mandag.

Ifølge statistikken bruker studentene som ikke jobber, og studentene som jobber 1–5 eller 6–10 timer i uken, omtrent like mye tid på studier.

– Når tiden brukt på arbeid overskrider 10 timer per uke, ser vi en nedgang i gjennomsnittlig tidsbruk på studiene, og denne nedgangen er særlig markert når mer enn 25 timer per uke brukes på betalt arbeid, skriver SSB.

Studenter som jobber 11–15 timer i uken, bruker i snitt rundt tre timer mindre på studiene enn studenter som ikke jobber. Over 20 prosent av studentene i Norge jobber 11 timer i uken eller mer.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener tallene illustrerer behovet for økt studiestøtte.

– At én av tre studenter ser seg tvunget til å jobbe ved siden av studiene for å få endene til å møtes, er ikke nytt. Når 20 prosent av studentene sier de prioriterer deltidsjobben foran studiene, er det for mange. Å studere er en heltidsjobb, og vi trenger dem på studiestedet, sier NSOs nestleder Anne Helene Bakke.