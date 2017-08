SV krever flere lærere og skolemat

MOLDE: Lørdag møtte 1.-kandidat Yvonne Wold velgere på stand på Rådhusplassen i Molde. Etter åtte år uten SV på Mørebenken mener hun nå at det er på tide at partiet tar tilbake plassen. Galluptall er lovende, sier hun.

Yvonne Wold er sterkt opptatt av skolepolitikk. Her vil SV gi to milliarder ekstra til skolen, målet er økt lærertetthet, satsing på tidlig innsats med makstall for elever per lærer.

– Må se hver elev

– I første til fjerde klasse krever vi et makstall på 15 elever per lærer, fra femte til tiende 20. Med klassestørrelser på 30 og over klarer ikke læreren å se den enkelte elev godt nok. Jeg har sjøl undervist i klasser på 33 og vet hvordan det er, sier Yvonne Wold til Romsdals Budstikke.

Hun mener samtidig at dagens regjering er på feilspor med altfor stor vektlegging på måling og testing.

Nødvendig med tillitsreform

– Vi vil bort fra dette systemet og ha en tillitsreform. Læreren må få bedre tid og mer tillit. Man må tenke helhet. Vi vil innføre skolemat for barna, mat er også viktig for læring, sier Yvonne Wold.

– Den norske fellesskolen er god, men mange barn går på skoler med for få lærer. Da blir det vanskelig å tilpasse undervisningen elevenes ulike behov, understreker hun.

Hun vil også ha større rom for praktisk læring, fysisk aktivitet og trivselstiltak.

– For mange mål, tester og kontroll stjeler tid. SV vil ha framtidsskolen i stedet for høgreskolen, sier hun.

SV vil også utvide skoledagen med en og en halv time, slik at leksene kan unnagjøres på skolen sammen med voksne.

– Ingen blir god i lesing, skriving og regning uten å øve. I dag foregår dette i heimen Vi vil at alle barn skal få like god hjelp med skolearbeidet, og at de skal ha fri når de kommer heim, sier Yvonne Wold.

Helge Orten (H) er enig i at tidlig innsats er viktig. Men han vil ikke ha en norm for antall elever per lærer.

– Normtall kan slå feil ut. Størrelse på klasse må bestemmes lokalt. Høyre vil heller ikke gå inn for skolemat, mat til barna er foreldrenes ansvar. Vi prioriterer økt kompetanse foran skolemat, sier Orten.