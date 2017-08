Full mobilisering i valgkampen

Tonen mellom politikerne er god, slik den vanligvis er i Norge. Samtidig kjemper de om hver eneste stemme, valget både nasjonalt og i Møre og Romsdal ser ut til å bli veldig spennende.

Senterpartiet rir høgt på gode meningsmålinger og tror at to mandater nokså sikkert er innen rekkevidde. Arbeiderpartiet satser på tre. På standen fikk de flere spørsmål om deponisaken i Nesset. Dette er en vanskelig sak, Ap i Nesset er delt i to, forteller lokallagsleder og deponi-motstander Tor Steinar Lien. Ap vil nå vente til de har fått konsekvensutredningen fra Bergmesteren før de tar stilling, den kritiske rapporten til deponi som er kjent har gjort sterkt inntrykk.

I nabostanden møter vi Frøydis Austigård. Hun puster lettet ut over at Venstre igjen er over sperregrensa, og håper at de kan forsvare plassen i Møre og Romsdal. Hun er spesielt opptatt av miljøet, og vern av sårbare havområder er et hovedpunkt.

Lokallagsleder Else Karin Jakobsen i Molde KrF steiker vafler som hun serverer med et smil. Hun har stor tro på at Steinar Reiten kommer på Stortinget, men beklager samtidig at partiet De Kristne konkurrerer om de samme velgergruppene.

- Vi burde heller stått sammen, sier Else Karin Jakobsen. Det er ikke Kari Gullbjørg Hals i De Kristne enig i. Hun mener at KrF har gått seg litt vill på enkelte områder, og sier at De Kristne er mer lik Kristelig Folkeparti slik det var fra starten. Noe håp om plass på Mørebenken har ikke De Kristne, sist fikk de en prosent av stemmene i fylket. På landsbasis fikk de 18.000 stemmer, og Hals har tro på ett mandat i Hordaland.

Høyre hadde dagens mest populære rekvisita, en regnponcho. Den gikk raskt unna i regnværet. Noen turister nyttet anledningen til å unngå å bli våt, uten at de skjønte så mye av det som foregikk.

- Vi tror på et godt valg for Høyre. Stemningen er god. Høyre har tatt ansvar i sjukehussaka, det blir lagt merke til, sier Frank Lien, leder i Molde Høyre.

SV har vært ute av Mørebenken i åtte år nå, etter at Bjørn Jacobsen gikk ut. Partiet har hatt tre personer på Mørebenken gjennom tidene, Yvonne Wold håper å bli den fjerde.

- Vi har stor medlemsvekst, gallup peker også oppover for oss. Vi satser stort på skole, det er en kjempeviktig sak, sier Yvonne Wold.