Fikk motorstopp - og hjelp av redningsskøyta

Politiet fikk lved 03-tida natt til lørdag melding om at en småbåt hadde fått motorstopp i Moldefjorden.

De ble satt i kontakt med hovedredningssentralen, som fikk hjelp av redningsskøyta Mærsk.

- Fritidsbåten som var på veg fra Molde til Ålesund med to mann om bord, fikk problem ute på Moldefjorden, sør for Julsundet. Det var ikke en dramatisk situasjon, men redningsskøyte ble sendt ut, opplyser redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge til Rbnett.

- Redningsskøyta Mærsk bekreftet ved 0430-tida at de hadde båten under slep tilbake til Molde, sier Hagen.