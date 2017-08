Ei lita blå bok. Utenpå hviler Snoopy i sin velkjente positur på toppen av hundehuset. Boka har over 100 blanke sider. Klar til å bli fylt av tankene og følelsene til ei 12 år gammel jente. Nedskrevet med snirklete og uleselig håndskrift, som ikke har bedret seg nevneverdig med åra. Jeg fikk aldri fyllepennen som skulle være belønning for flott løkkeskrift.

Skoledagbok 2000/2001. Blar man uoppmerksomt gjennom boka bærer den preg av et helt normalt liv for en sjetteklassing. Lange, pinlige, grusomme kjærlighetserklæringer til fotballspillere. De indre organene vrir seg i smerte. Herregud, for en tåpelig avstandsforelskelse. Mamma sa det samme for 17 år siden. Da reagerte jeg med et pubertalt sinne ingen har sett maken til. Det var ekte kjærlighet!

Det var det også for en bærumenser jeg så vidt rakk å si hei til på leirskolen på Høvringen. Elsket han også. Det er rart, hvordan de tre ordene som nå oppleves så store, den gangen var så små. Det samme kan ikke sies for en rekke andre ord som ramses opp på ei side lenger bak i boka. Fleskeberg, tjukkas, stygg, feita, monster. Innlegget er datert 21.06.01. «Livet e kjipt. I blir stadig meir erta. Typisk dusta i den alderen. Det går nok bra, sir i til me sjøl. Men nei.»

Tiden før sommerferien i 2001 gikk så uendelig sakte. Den gjorde det, da man var yngre. Rundt og rundt i sakte film. Akkurat som meg på datidas mest fryktete gymøvelse – Cooper-testen. Da ferien endelig kom, reiste de fleste av mine jevnaldrende klassekamerater på ferietur med familien. Kanskje var de i det vi den gang trodde var det store og varierte landet, Syden. Kanskje var de på Hunderfossen, Liseberg, eller på Tusenfryd.

Jeg var i Sæbø på Sunnmøre. På et nedlagt gamleheim omgjort til avrusningsklinikk. Sammen med mamma, mormor og morfar, en gammel skipper som var så sjøsjuk den dagen han kom at han truet med å gi alle juling. En ung mann som ønsket å bli rusfri for å ta seg av familien sin. En person som på ei tid i livet sitt hadde vært så fattig og utenfor at han spiste kråker for å overleve. Her tilbrakte jeg 14 dager av sommerferien min. På en avrusningsklinikk på den sunnmørske landsbygda.

– Hvordan i alle dager skal jeg få deg til å tilgi meg? Var det første mamma sa til meg etter at jeg ramlet ut av morfars plommerøde Renault. Det hun ikke visste var at det hadde jeg allerede gjort. Fra dagen fikk jeg vite om alkoholmisbruket, og at hun skulle bli rusfri, var alt tilgitt.

Det var så rart å se henne. Så glad, rundere i ansiktet, fargen var tilbake, og gløden i øynene. For første gang i livet opplevde jeg at personen som bestandig hadde vært min klippe, sto støtt. På Sæbø var det ingen som mobbet. Jeg ble akseptert for den jeg var. Jeg fikk snakke fritt, fortelle hvordan det var å være meg. Være helt ærlig. Under jazzfestivalen det året, hadde jeg kjøpt meg en magetopp med supermannlogo. Den hadde jeg lagt bakerst i skapet. Aldri i verden om jeg turte å bruke den. Tenk hvis noen fra skolen så meg. Men på avrusningsklinikken i Sæbø bar jeg den stolt. I et nedslitt, gammelt lokale sammen med nedslitte, gamle mennesker la jeg grunnlaget for den personen jeg er i dag. Jeg var allerede høgere enn alle andre i klassen, og sto bakerst på klassebildet. Denne sommeren vokste jeg enda mer.

Men vegen til Sæbø var lenger enn milene det tok å kjøre dit. Det var 11 år med opplevelser ingen barn fortjener å bære med seg. Det er derfor man skal være så inderlig forsiktig med hva man sier og hvordan man behandler andre. Du kan aldri vite hva som skjer bak lukka dører. Hvilken bagasje folk bærer med seg. Da sommerferien var over, var mamma fremdeles på Sæbø. Jeg bodde hos mormor og morfar. En trygg havn i urolig sjø. Jeg hadde ikke rukket å kjøpe nye klær til skolestart, og allerede før jeg hadde kommet inn på skoleplassen ble det bemerket. «Hadde du ikke på deg det skjørtet før sommerferien og? Er du så feit at du ikke får på deg andre klær?» Ordene går fremdeles gjennom hodet som et ekko. Hver gang jeg er usikker på meg sjøl, sniker ordene deres seg inn og forsterker usikkerheten. «Ikke bra nok, ikke pen nok, ikke tynn nok, ikke smart nok, ikke flink nok.»

Ord er våpen. De forsvinner ikke etter at de forlater tunga. På mandag er sommerferien over igjen. Nye skoledagbøker skal fylles med tanker og følelser. Noen går med vante skritt til skolen slik de har gjort flere år tidligere, mens andre har mor eller fars trygge hånd å holde i på vegen til første dag. Rundt om på de mange skolene i området vårt finnes hundre, kanskje tusenvis av liknende historier som min. For mange er stedet hvor man skal legge grunnlaget for kunnskapen man skal bygge livet sitt på et usikkert sted. Mobbing er vilkårlig, og kan ramme hvem som helst. En som har blitt mobbet kan plutselig befinne seg i rollen som mobber. Det skjedde med meg. Jeg var ikke tøff nok til å si ifra, sjøl om jeg visste hva personen gikk igjennom. Jeg hadde opplevd det sjøl. Men det var godt å ikke være personen de plukket på. Derfor lot jeg noen andre ta over. Den skyldfølelsen og dårlige samvittigheten har vært med meg siden.

Ikke vær som meg. Si ifra.