Strandet i Molde etter at bilen havarerte

Nadia Hicks (28) og Dave Watts (35) fra New Zealand har lenge drømt om å reise til Norge på ferie. Paret er bosatt i Storbritannia, og for ei stund siden solgte de leilighet, alle eiendelene sine, tok ut sparepengene og kjøpte en Toyota Hiace fra 1993. Selv om bilen var en gammel modell, var den i god stand, god vedlikeholt og lite kjørt. Den tidligere eieren hadde tatt godt vare på bilen. Det ble en avgjørende faktor for paret. For tre uker siden startet ferden mot Norge.

Lakk olje

De var innom Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige før de kom til Norge. Paret kjørte oppover spektakulære Trollstigen, og da de parkerte der oppe for natta, la Dave merke til at det lakk olje fra bilens bakside. Neste morgen begynte de å lete etter verksted. De kontaktet Toyota, men der var ventetiden for lang. De fikk anbefalt et bilverksted i Ålesund, og kjørte dit. Feilen ble lokalisert av en mekaniker. Hjullageret måtte byttes, og paret fikk beskjed om at det lot seg reparere. Dette skjedde fredag i forrige uke, og på mandag kontaktet paret verkstedet for å høre hvordan det gikk med reparasjonen av bilen deres.

– Glad vi er i live

De fikk beskjed om å hente den dagen etter. Dave betalte 9500 kroner for jobben, og paret la ut på veien igjen, i retning Molde. Etter å ha tatt Vestnes-ferga over fjorden, kjørt gjennom Molde og Fræna, mot Atlanterhavsvegen så Dave tilfeldigvis i speilet at bakhjulet var i ferd med å ramle av asklingen.

– Jeg kjente at bremsene var i ferd med å svikte, vi var på vei ned en bakke, men heldigvis klarte vi å stanse bilen uten nevneferdig skade. Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis det kom bil i mot. Vi er heldige som er i live, sier han. Dave og Nadia hadde fått beskjed om å kontakte verkstedet hvis de fikk problemer med bilen, og ringte nummerene de hadde fått opplyst. Men fikk ikke svar.

Ville ha tilbake pengene

– Jeg sendte en e-post, og skrev at vi ville ha tilbake pengene. Men da fikk jeg svar om at det ikke var noe de kunne gjøre, sier Watts. Etter åtte timer i grøftekanten på Eide kom redningsbilen og tauet dem til Molde. Der ble de satt i kontakt med Toyota Molde som forsøkte å hjelpe paret. De kom i kontakt med flere som muligens hadde de rette bildelene, men det viste seg at ingen passet.

– Vi har fått utrolig god hjelp fra Toyota, og de har gitt oss et prisoverslag på hva det vil koste å få reparert bilen. Over 54.000 kroner. Det har vi rett og slett ikke råd til. Men vi er utrolig takknemlig for alt de har gjort for oss. De har ringt rundt, forhørt seg med flere som muligens kunne hjelpe. Det er kjempefint, sier Nadia. Paret forsøkte å kontakte politiet, men fikk beskjed om at det var en sivilsak. Det var mellom verkstedet og dem.

Følte seg presset

– Verkstedet skrev i en e-post til oss at de egentlig ikke ønsket å reparere bilen. De mente vi presset dem til å gjøre det. At det var farlig å kjøre den, og at det var mange skader på bilen fra før. Jeg har selv gått over bilen flere ganger, og det eneste jeg la merke til var noen små riper på hjulakselen. Jeg ville aldri ha utsatt Nadia, meg selv eller medtrafikanter for fare, og hadde aldri kjørt bilen hvis jeg visste den var utrygg. Hvordan kan et seriøst verksted sende oss av gårde i en bil de mener er utrygg? Det er ansvarsfraskrivelse, sier Watts.

Usikkert

Paret befinner seg nå på Thon Moldefjord, men vet ikke hvor lenge de har mulighet til å bo der. Forsikringa deres dekker kun ut lørdag.

– Eventyret vårt hadde nettopp startet. Vi skulle være på veien i tre måneder, men nå sitter vi her etter bare tre uker. Blakk, uten bil og muligheter. Vi vet virkelig ikke hva vi skal gjøre, og er helt fortvilet. Dette var drømmen vår, sier Watts.