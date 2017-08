La Rambla gjenåpnet – ofrene minnet

Barcelonas berømte boulevard La Rambla ble fredag formiddag gjenåpnet. Beboere og turister kunne snirkle seg forbi fortsatt avsperrede områder til sine hjem og hoteller. Men det skal fortsatt være mye politi i gatene og streng overvåking av biler og fotgjengere.

Flere tusen mennesker hadde møtt fram på Placa de Catalunya, der angrepet startet, da ofrene ble minnet met ett minutts stillhet klokken 12. Både kong Felipe og statsminister Mariano Rajoy deltok. Over hele landet ble det flagget på halv stang.

14 drept

Samtidig stiger dødstallene. 14 personer er nå bekreftet omkommet etter at en kvinne døde på sykehuset av skadene hun fikk i bilangrepet i havnebyen Cambrils. Over hundre mennesker ble såret, og tilstanden skal være kritisk for 15 av dem, ifølge avisen La Vanguardia.

Etter hvert begynner det å komme informasjon om ofrene som ble meid ned av varebilen i den travle turistgaten La Rambla torsdag ettermiddag. En tre år gammel jente døde, skriver The Guardian. Tre tyskere, to italienere og en belgier er også blant de første som er identifisert.

De drepte og sårede er fra 34 land verden over, noe som gjenspeiler hvordan La Rambla er et av verdens fremste turistmål. Det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er rammet.

17-åring på frifot

Politiet mener føreren av bilen som kjørte inn i folkemengden er en 17 år gammel gutt av marokkansk opprinnelse.

Den eldre broren hans ble torsdag pågrepet. Varebilen som ble brukt i angrepet ble leid i hans navn, men han hevder at ID-papirene hans har blitt stjålet, ifølge The Guardian. To andre personer er også pågrepet i tilknytning til saken.

Foreløpig er lite kjent om den mistenkte 17-åringen, men The Guardian skriver om kommentarer han skal ha lagt igjen på det sosiale nettstedet Kiwi.

På spørsmål om hva han ville gjøre på sin første dag dersom han fikk styre over verden, svarte han:

– Drepe de vantro og la bare muslimer være igjen for å følge sin religion.

Skutt av politiet

Spanske myndigheter tror til sammen åtte personer var involvert i angrepene i Barcelona og Cambrils, og at angrepene har forbindelse med hverandre.

Åtte timer etter at en bil i voldsom fart svingte fra side til side for å tilsynelatende ramme flest mulig i gågaten La Rambla, forsøkte fem menn i en hvit Audi A3 å gjøre det samme i havnebyen Cambrils. De fem ble skutt og drept av politiet. Det ble funnet bombevester, som senere viste seg å være falske.

Terrorforsker: Ikke overrasket

IS har via nettavisen Amaq tatt på seg skylden for angrepene. Terrorforsker Petter Nesser er ikke overrasket over at nettopp Barcelona ble rammet. Det har ikke vært mange store terrorangrep i Spania, men landet har en lang historie med ytterliggående islamister, påpeker han.

– Spania ligger relativt høyt når det gjelder planlagte angrep som er blitt avverget, sier Nesser til NTB.

Han viser til at de spanske jihadistene kjennetegnes ved at de ofte opptrer i nettverk, har lokal forankring og typisk har sin opprinnelse fra Algerie og Marokko i Nord-Afrika.

Nesser får støtte fra professor Morten Rievers Heiberg ved Københavns universitet.

– Man har gjennom 2015 og 2016 opplevd en økende islamistisk aktivitet i Spania. Det har vært gjort over 2.000 arrestasjoner de siste årene, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

Ifølge Nesser er det påvist betydelig kontakt mellom spanske nettverket og jihadister i Syria på sosiale medier.

– Spania er en del av koalisjonen mot IS, og Spania har arrestert veldig mange jihadister forebyggende gjennom mange år. Spania har også en spesiell stilling i jihadistisk ideologi om å gjenoppbygge det historiske kalifatet, forklarer FFI-forskeren.