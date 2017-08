Flere fedre tok ut valgfri periode med pappapermisjon

I løpet av første halvår 2017 var det om lag 35.200 menn og om lag 62.100 kvinner som mottok foreldrepenger, en reduksjon på henholdsvis tre og fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge en ny statistikk fra Nav.

Dette ser de i sammenheng med antall fødsler, som har gått ned med om lag seks prosent i første kvartal 2017 sammenlignet med første kvartal 2016 ifølge tall fra SSB.

Av fedre som mottok foreldrepenger i løpet av årets seks første måneder har 35,5 prosent tatt ut ti uker eller mer i løpet av statistikkperioden. Andelen fedre som tar ut 50 dager (ti uker) eller mer ble redusert noe i første halvdel av 2016, men økte altså igjen i år.

Blant annet har andelen fedre som tar ut 70 dager eller mer økt fra 5,1 prosent første halvår i 2016, til 5,6 prosent første halvår 2017.

De siste årene har utbetalinger av foreldrepenger til fedre økt, men det snudde i 2015 etter at regjeringen reduserte den øremerkede fedrekvoten fra 14 til ti uker. Denne trenden ser ut til å avta, ifølge Nav.

Fedre som tar ut akkurat 50 dager i løpet av første halvår 2017 har imidlertid økt til 25 prosent, mot 22,5 prosent i samme periode 2016.

For kvinner ligger gjennomsnittlig uttak av foreldrepenger i løpet av 2017 på 80 dager. Det er én dag mer enn det som var gjennomsnittet for i første halvår 2016. Tilsvarende tall for menn var 36 dager, også en økning på én dag fra samme periode i 2016.