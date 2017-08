Eidsvik ikke på søkerlista

( Smp.no ): I ei pressemelding fra Ålesund kommune fredag blir søkerlista til jobben som rådmann for den nye storkommunen offentliggjort. Og: Overraskende for mange er ikke Ålesund-rådmann Astrid Eidsvik blant søkerne.

Søknadsfristen var 15. august, og i meldinga heter det at en er i rute i forhold til framdriftsplanene for rekrutteringsprosessen.

– Jeg har ikke søkt innen fristen, sier Eidsvik til Sunnmørsposten, – men jeg utelukker ikke at jeg kommer til å søke. Det er sagt at det er mulighet for forlengelse av søknadsfristen, sier hun og tilføyer at hun ikke har sett søkerlista.

Etter planen skal fellesnemnda ansette rådmann for nye Ålesund 5. oktober.

Lista er som følger:

Thorbjørn Johan Gaarder (61), Oslo, chief credit officer.

Geir T. Staib (48), programsekretær, Høyres Hovedorganisasjon.

Tor Helge Stavdal (48), Ørskog, rådmann.

Bente Glomset Vikhagen (44), rådmann i Skodje.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.