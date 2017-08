Utbedring av Måndalstunnelen kan bli ferdig til jul

MÅNDALEN: Arbeidet med å renovere og utbedre den to kilometer lange Måndalstunnelen på E136 i Rauma, har gått raskere enn det som først var forespeilet.

Betongarbeidet er ferdig

– Ut fra kontrakten vi har inngått med AF Gruppen, skal Måndalstunnelen og Innfjordtunnelen stå ferdig 31. mai 2018. Det er godt å se at arbeidet på Måndalstunnelen er kommet så langt at det nå i hovedsak er elektroarbeidet som gjenstår. Det kan bety at tunnelen står ferdig før fristen i mai neste år, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

– Er det mulighet for at Måndalstunnelen blir ferdig og kan åpnes før jul?

– Det kan jeg ikke svare på. Vi skal ha samtaler med entreprenøren med det første. Der vil tidspunktet for ferdigstillelse bli tatt opp. Entreprenøren har startet i Måndalstunnelen og flyttet folk og utstyr derfra til Innfjordtunnelen etterhvert som de ulike arbeidsoppgavene er unnagjort i Måndalstunnelen, sier Brudeseth.

Mange ledninger strekkes

Etter det prosjektlederen opplyser, er det i hovedsak elektroarbeid som gjenstår.

– Det skal strekkes ledninger til blant annet lys, skilting og styringsanlegg for viftene. Viftene inngår som en del av brannvestilasjonen for å kunne styre røyk i tilfelle brann i tunnelen, forklarer Brudeseth.

Måndalstunnelen vil også bli utstyrt med nødnett, nødtelefoner og antenneanlegg som gjør det mulig å høre dab-radio.

Noen kilometer lenger vestover fra Måndalen ligger Vågstrandstunnelen som regnes som en av de lyseste og mest behagelige tunnelene å kjøre. Måndalstunnelen er cirka én meter smalere enn Vågstrandstunnelen. I følge Statens vegvesen vil Måndalstunnelen innvendig se nokså lik ut som Vågstrandstunnelen.

Snart slutt på ventetid

Mens det har pågått anleggsarbeid inne i Måndalstunnelen, har trafikantene på kvelds- og nattestid blitt dirigert til å kjøre etter følgebil på utsida av tunnelen. Denne omkjøringsmuligheten blir vanskeligere når det blir vinterføre.

– Det mest gunstige ville vært om vi kunne åpnet Måndalstunnelen permanent før vinteren satte inn, slik at vi slapp kolonnekjøring inne i tunnelen samtidig som arbeid pågår, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.