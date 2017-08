- Skremselspropaganda

En ny rapport, som Romsdals Budstikke tidligere har omtalt, slår fast at det er stor risiko knyttet til Bergmester Raudsands søknad om å bygge nytt deponi ved gruveområdet på i Nesset.

Rapporten på 214 sider er utarbeidet av Ola Øverlie og Chiara Isola.

- Trist

Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS, mener det er feil at et nytt deponi vil være til fare for lokalbefolkningen.

– Det er trist at det skapes skremsespropaganda som nærmest sier at det omtrent er farlig å bo i området, sier Storvik til NRK Møre og Romsdal.

Til NRK forteller Storvik at han selv ikke har fått rapporten, men elementene han har fått gjengitt skal allerede være kjent.

– Direkte uansvarlig å legge nye deponi til Raudsand Tove-Lise Torve (Ap) var til stede under framleggelsen av Raudsand-rapporten, og er rystet over det hun fikk se.

– Anerkjent selskap

Bergmester Raudsand bestilte selv en sikkerhetsanalyse fra konsulentformaet Norconsult. Denne rapporten har fått kritikk.

– Norconsult sin risiko- og sikkerhetsanalyse holder rett og slett ikke mål. Jeg ble helt skrekkslagen av å se hvor mangelfull den var, sier Odd Klokset. Som har bidratt til den nye rapporten.

Storvik stiller seg uforstående til kritikken.

– Norconsult er et anerkjent selskap, sier han til NRK.