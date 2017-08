Nyrektoren vil fusjonere med NTNU

– Jeg tror vi bør fusjonere. Vårt styre har to ganger pekt på NTNU som mest aktuelle partner og vi skal forfølge det sporet for å se om det er aktuelt. Det sier Steinar Kristoffersen, ny rektor ved Høgskolen i Molde til NRK.

Rektoren sier han vil jobbe for fusjon dersom det kommer i stand en avtale med NTNU som gjør at Høgskolen i Molde kommer styrket ut.

Fusjon, eller fortsatt stå alene, har vært drøftet i lang tid ved Høgskolen i Molde. De ulike avdelingene ved skolen har uttalt seg, og vært uenige om vegen videre.

Vil utrede mer

Avdeling for Helsefag har ønsket fusjon med NTNU, og at høgskolen må gå videre samlet i en videre fusjonsprosess.

Avdeling for økonomi og samfunnsfag har tidligere ment det ikke er godt nok grunnlag i forhold til de faglige konsekvensene til å støtte fusjon med NTNU eller andre fusjonspartnere.

Avdeling for logistikk fant det også nødvendig med et bedre grunnlag før det kan fattes vedtak om framtidig struktur, og ber om bedre utredning.

Høgskoledirektøren har vært av den oppfatning at bare ensidige og interne utredninger i liten grad vil gi gode nok svar på hva som er best for Høgskolen i Molde.

Tidligere rektor, Hallgeir Gammelsæter, var sterk talsmann for at Høgskolen i Molde skulle fortsette alene.

Steinar Kristofferesen som overtok i mai, er klar for NTNU.

– Vi har ambisjoner som strekker seg utover i Europa, både når det gjelder å rekruttere studenter, og å betjene et næringsliv som i vår region er veldig internasjonalt i sin orientering. For at vi skal fortsette å vokse, og det må vi for å stå styrket i et stadig mer kompetetivt høgskolelandskap, trenger vi flere studenter enn dem som er oppvokst her, sier han til NRK.

I følge NRK rektor Gunnar Bovim har ikke NTNU hørt noe fra Høgskolen i Molde i det siste.

– Hvis Molde henvender seg til oss skal vi selvsagt ta godt imot dem og ta en god samtale om hva de ønsker, sier Gunnar Bovim til NRK.

NTNU-rektoren mener det er logistikk-miljøet i Molde som er mest interessant samarbeidspartner.

Høgskolen i Molde skal ha møte 21. september, der plan for gangen videre mot fusjon legges fram.