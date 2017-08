Ønsket studentene velkommen

Onsdag begynte et nytt år ved Høgskolen i Molde. Rådhusplassen var fylt opp av nye studenter. Blant de over 1000 nye er det rundt 200 internasjonale studenter. Mange av disse kommer for å gå på skolens masterprogrammer i logistikk.

Etter musikalske innslag og taler fra skoleledelse og ordfører ble det delt ut tre priser. Studiemiljøprisen gikk i år til Andreas Hagerup Mostervik, Erlend Vik fikk pris for sine pedagogiske evner og tidligere rektor Hallgeir Gammelsæter fikk pris for sin formidling.

Videre skulle studentene fraktes med busser til Høgskolen, der jobben med å få seg nye venner fortsetter.