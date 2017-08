Rapport hevder Møreaksen kan ryke - men ekspertene er uenig

MOLDE: Allerede før det er gått et halvt år siden Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram, står kostnadsøkninger i fare for å gjøre transportplanen vanskelig å realisere. I alle fall innenfor den satte kostnadsramma på 1.064 milliarder kroner, slår en ny rapport fast.

Rapporten er utviklet av Oslo Economics på bestilling av Veidekke og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Molde-Ålesund i fare

Bygg og -anleggsbransjen er bekymret. I verste fall kan flere av vegprosjektene i NTP stå i fare for å bli utsatt eller skrinlagt, mener Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

– Fortsetter dagens utvikling, er det en rekke varsla vegprosjekter som sannsynligvis ikke vil bli gjennomført.

Ifølge rapporten er det vegprosjektene som fortsatt ikke er fullfinansiert som er mest utsatt. Det gjelder blant annet E39 Molde-Ålesund.

– Øker betydelig

Prislappen øker for det meste i planleggingsfasen. I rapporten heter det at prosjektene i NTP blir i gjennomsnitt 40 prosent dyrere fra de først omtales til de er ferdig planlagt.

– Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de vegene framover som vi er forespeilet, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

– Ikke bekymret

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) erkjenner at dersom Møreaksen skal gjennomføres til planlagt tid avhenger det av flere av prosjektene i NTP.

– Det er betinget på at vi klarer å gjennomføre en del andre prosjekt til den kostnadsramma som er beregnet og gjerne lavere pris, sier Orten til Romsdals Budstikke.

– Det er en utfordring knyttet til å redusere kostnader i samferdselsprosjekt, men det gjør meg ikke så bekymret. Jeg har stor tro på at en skal klare å begrense kostnadene og realisere prosjektene, sier Orten og viser blant annet til Nye Veier AS.

Møreaksen blir billigere

Kjetil Strand, fungerende regionvegsjef for Statens vegvesen Region midt, opplyser til Romsdals Budstikke at E39 Molde-Ålesund er et av prosjektene som har redusert den beregna kostnaden under planlegging. I 2011 ble traseen Vik-Julbøen en prislapp på 16,3 millioner kroner. I år er den redusert med 1,9 milliarder kroner. Totalt har også da prislappen på hele Molde-Ålesund gått ned fra 38 til 37 milliarder kroner.

– Det vi gjorde med Vik-Julbøen var å allerede i en tidlig fase beregne en god risikomargin, som vi etter hvert har kunnet ta noe ned. Det er slik en bør planlegge prosjektene. At det går ned i pris er jo bare til glede for alle.

Strand forteller imidlertid at realiseringen av Møreaksen kan bli avhengig av andre prosjekt.

– Det vi har sett eksempler på tidligere. Dersom kostnaden på ett prosjekt øker mye, kan det dytte andre prosjekt lenger bak i køen. Men ikke slik at de ikke blir realisert. E39 Betna – Stormyra er et eksempel hvor det ikke har vært rom for å starte opp tidligere.

– Håper å få alle realisert

Overfor VG, som har omtalt rapporten, forteller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at også han er bekymret for kostnadsøkningen.

– Rapporten viser en stor kostnadsvekst. Men det er flere faser i et prosjekt. Fra man begynner å utrede et prosjekt, ser man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent. Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll. Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier han til VG.

– Målet vårt er å få alle realisert, sier Solvik-Olsen.