Rapport: Prisøkning setter ferjefri E39 i fare

Allerede før det er gått et halvt år siden Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram, står kostnadsøkninger i fare for å gjøre transportplanen vanskelig å realisere. I alle fall innenfor den satte kostnadsrammen på over 1.000 milliarder kroner, slår ny rapport fast.

Rapporten er utviklet av Oslo Economics på bestilling av Veidekke og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Ålesund-Molde i fare

I verste fall kan flere av vegprosjektene i NTP stå i fare.

Ifølge rapporten er det vegprosjektene som fortsatt ikke er fullfinansiert som er mest utsatt. Det gjelder blant annet E39 Molde-Ålesund.

- Øker betydelig

I rapporten heter det at prosjektene i NTP blir i gjennomsnitt 40 prosent dyrere fra de først omtales til de er ferdig planlagt.

- Kostnadene for samferdselsprosjekter øker ofte betydelig fra de første gang blir omtalt i Nasjonal transportplan til de er ferdig planlagt og klare til bygging. Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de veiene fremover som vi er forespeilet. Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til Nasjonal transportplan, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

- Vanskelig å realisere

Entreprenørforeningen frykter at det kan gjøre det vanskelig å realisere flere av prosjektene.

- Bygg- og anleggsbransjen er svært bekymret for denne svære kostnadsveksten. Forsetter dagens utvikling, er det en rekke varslede veiprosjekter som sannsynligvis ikke vil bli gjennomført. Disse kostnads-økningene kommer allerede i planleggingsfasen, og det er en utfordring som politikerne må på banen for å løse, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

- Håper å få alle realisert

Ovenfor VG, som har omtalt rapporten, forteller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at også han er bekymret for kostnadsøkningen.

– Rapporten viser en stor kostnadsvekst. Men det er flere faser i et prosjekt. Fra man begynner å utrede et prosjekt, ser man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent. Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll. Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier han til VG.

– Målet vårt er å få alle realisert, sier Solvik-Olsen.