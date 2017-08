Fire av ti tror maskiner kan overta jobben deres

Til sammen sier 39 prosent at de tror roboter kan overta hele eller deler av jobben deres, skriver Avisenes Nyhetsbyrå. 57 prosent ser ikke for seg at de kan erstattes av en maskin, mot 68 prosent for et år siden.

Mange har en helt berettiget frykt for at jobbene deres forsvinner i framtida, mener direktør Arild Henrik Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Årets arbeidslivsbarometer er utarbeidet av instituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. I alt 3.000 personer har deltatt i undersøkelsen, som legges fram tirsdag morgen under Arendalsuka.

AFI-direktøren sier at flere grupper enn tidligere berøres av automatisering.

– Noen ser dette som en positiv forandring, andre ser på det som en trussel, mens andre ikke legger noe spesielt i det. Noen tenker nok at vi kan bli kvitt noen av de kjedelige jobbene og heller konsentrere oss mer om de mer interessante aspektene ved arbeidet, sier Steen.

I undersøkelsen sier 32 prosent at de tror deler av jobben kan utføres av roboter, 5 prosent tror robotene kan gjøre halve arbeidet, mens 2 prosent tror at robotene kan utføre mesteparten.