– Årets kjekkeste helg på Eide

– Nei, vi har et hvileskjær i år hva angår rekordforsøk, men i et valgår vil vi utfordre politikerne på spesielt vis, forteller Janne Lysgård og Ove Silseth i arrangementskomiteen. I fjor lå 158 personer i lang rekke seg til notering i Guinness rekordbok. Året før hinket 700 samtidig på ett bein.

De vil ikke ut med detaljer, annet enn at det er snakk om hinderløype og konkurranse. Det som også er sikkert, er at det ikke blir noe politikerprat, og at publikum får se de folkevalgte i uvanlig utøvelse av sine verv midt på torgdagen lørdag ettermiddag. I et valgår kan så mye skje...

Kos er et mål

– Eidedagene er årets kjekkeste helg i Eide. Det skal være noe for hele familien, en skal kunne kose seg i lag siste helga før skolestart. Vi synes det er viktig å lage en fin avslutning på ferien før hverdagen begynner igjen, sier Janne Lysgård.

Hun har vært en stor drivkraft i arrangementet i en årrekke, og Ove Silseth i Eide næringsforum roser henne for kreativiteten, stå på-viljen og engasjementet til beste for lokalsamfunnet.

Eidedagene er et utpreget dugnadsprosjekt, der Sentrumsforeninga og Eide næringsforum er sterkt inne på arrangørsida.

– Hva har dere på programmet?

– Det starter fredag 18. august kl. 18 med gratis familieshow i lysløypa, dermed får vi kombinert trim og underholdning. Tryllekunstner, buktaler og musiker Haakon Esplo underholder, og det serveres pølser og saft.

Den alltid populære fiskekonkurransen kommer også i år. Eide Jeger- og Fiskerforening tar plass i båthavna, der en kan melde seg på. Det gjelder å få den lengste sjøfisken på kroken, tatt fra land.

Eide menighet arrangerer ungdomsklubb i bedehuskjelleren denne fredagskvelden.

Fyller sentrum

Når været er godt, har rundt 3000 personer vært samlet i Eide sentrum til torgdag de siste åra. Slik håper de det blir også år. Et besøk opp mot kommunens folketall betyr at også mange utenfra tar turen.

I sentrum lørdag får barna mange aktivitetstilbud. Et stort utvalg av utstillere og spennende mat blir å finne. Lag og foreninger har stand og viser seg fram. Brannvesenet demonstrerer redningsutstyr, og har aktiviteter for barna. Fra scena får publikum oppleve barnekor og kulturskoleinnslag og barneshow.

– Vi har bestilt godvær uten regn. Vi fyller opp med bord og benker, så folk kan sitte og ta seg en matbit og prate med naboen, vel å merke uten ubehagelig bakgrunnsstøy. Det er gratis å komme inn. Vi legger vekt på at mye skal være gratis, slik at flest mulig kan delta.

Lørdagskvelden inviteres det til dansefest med Nashville i Eide båthavn.

Ut i naturen

Søndagen er for de spreke som liker uteluft. Ved Vassgårdsvatnet kl. 11 blir det friluftsgudstjeneste, og et godt råd er å ta med noe å sitte på.

Samtidig starter turløpet «Stortua opp». Trim- og turfolket tar løs en time før aktivklassen. Startpunktet er skigarasjen ved lysløypa.