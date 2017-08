Milliontyveri av laks på Gardermoen

Den fullastede tilhengeren med laks fra Nordland forsvant fra Marine Harvests anlegg på Gardermoen lørdag kveld, ifølge Romerikes Blad. Fisken skulle fraktes videre søndag morgen, men da losserne kom på jobb var hengeren borte.

– Tyvene har vært proffe. Jeg har GPS-sporing på hengeren, men den er koblet fra. Siste registrering her hos oss er klokka. 23.54 lørdag kveld. Da hadde den stått parkert på terminalen siden klokken 16.00, sier Per Johansen, som gjennom selskapet Per Johansen Transport eier tilhengeren.

Politiet ble varslet om tyveriet klokka 10 søndag morgen.

– Det er på det rene at hengeren er blitt tatt i løpet av natt til søndag. Vi er interessert i tips fra publikum i sakens anledning, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt.