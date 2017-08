Vil møte slektninger fra Fræna

TVNorge-programmet Alt for Norge er nok en gang tilbake med 12 nye, eventyrlystne norsk-amerikanere. Deltakerne må gjennom en rekke urnorske utfordringer, hvor vinneren får drømmen sin oppfylt: Et etterlengtet møte med sin norske slekt.

Har røtter i Fræna

I den 8. sesongen, som har premiere 27. august, blir blant annet Odessa Stevens å se på TV-skjermen. 27-åringen fra Seattle har røtter i Fræna.

– Min forbindelse til Møre og Romsdal er min fars bestemor, Sally Hoem. Hennes far ble født i Fræna, og dro til Nord-Amerika på slutten av 1800-tallet. Bortsett fra å vite at familien min her i Amerika har et søskenbarn, Edvard Hoem, vet jeg nesten ingenting om min norske slekt. Det eneste jeg visste om Edvard var at han er forfatter, men jeg ante ingenting om hvilke bøker han skrev. Det er først nå, etter innspillingen av programmet, jeg har blitt klar over hvor kjent han faktisk er, sier hun til Romsdals Budstikke.

– En unik mulighet

Stevens kaller seg selv for en «korwegian». Moren er fra Sør-Korea, og helt koreansk. Faren er fra Sør-Dakota i USA, og helt norsk.

– Alt for Norge er mitt første møte med Norge. Dette er virkelig en unik mulighet for meg til å lære mer om min norske kultur og familie. Jeg har tidligere bodd ett år i Sør-Korea, for å lære mer om min mor, hennes kultur og komme nærmere mine slektninger der. Alt for Norge er min sjanse til å gjøre det samme på min fars side, sier hun.

Mange minner

27-åringen synes det er stort å være en av de 12 utvalgte deltakerne.

– Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt, men visste at jeg måtte prøve hvis jeg fikk sjansen. Alt for Norge leter etter deltakere i hele USA, og det er millioner av norsk-amerikanere her. Jeg vet ikke hvorfor akkurat jeg ble plukket ut, men jeg er veldig takknemlig. Dette er definitivt en opplevelse for livet, og den perfekte måten for å oppnå målene jeg har om å lære mer om min arv, familiens historie og om min nåværende slekt i Norge, sier Stevens.

– Beste minne fra Norge-besøket?

– Jeg har så mange fantastiske minner fra innspillingen, at det blir vanskelig å velge bare ett. Vi gjorde så mye spennende. Når du blander 12 veldig forskjellige norsk-amerikanere, får du mange artige hendelser. Det er virkelig noe magisk som skjer når vi alle er sammen.

Norsk overtro

I denne sesongen, som blir utvidet med to episoder, får deltakerne et møte med en av Norges mest kjente klarsynte.

– Vi har tidligere lært dem alt om 17. mai, harryhandel og campingkultur. Denne gangen gleder vi oss til å introdusere dem for norsk overtro og Lilli Bendriss. Det blir en nytelse se dem oppleve hjemsøkte Villa Fridheim i ekte Åndenes makt-stil, sier programleder Fridtjof Nilsen i en pressemelding.

— Lidenskapen og den hjertevarme humoren til amerikanerne gjør at man gjenoppdager sitt eget land gjennom dem. Det kommer til å bli en helt fantastisk tur for både norsk-amerikanerne, seerne og kanskje mest av alt for meg, avslutter han.