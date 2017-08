Maren og Nancy feilfrie på ridestevne

– Hun er ei stjerne, uten tvil! Hun gjør alt for rytteren sin. I de tre dagene her har det blitt feilfritt i alle klasser vi har ridd i regionsmesterskapet, forteller Maren. De to representerer Molde Hestesportsklubb.

Samarbeid

Konkurransen på Syltesetra ble til i samarbeid mellom Fræna Rideklubb, Molde Rytterklubb og Molde Hestesportsklubb. Planlegginga startet helt tilbake i januar, forteller stevneleder Guro Grønningsæter:

– Stevnet og samarbeidet har gått fantastisk! Torsdag kveld begynte gjestene som kommer langveisfra å ankomme. Totalt har 103 ekvipasjer deltatt. Vi har arrangert seks klasser hvor det blir kåret en regionsmester. Klassene er ponni kategori 1, 2 og 3, junior, rekrutt og senior. I tillegg har vi hatt åpne klasser. Hindrene har vært fra 60 centimeter på det laveste, til 135 centimeter på det høgeste.

35 frivillige per ekvipasje

Guro Grønningsæter er opptatt av å skryte av alle frivillige som har bidratt.

– For hver hest som går inn porten til ridebanen, så trengs det 35 frivillige i drift. Staller i området har blitt satt til disposisjon for tilreisende, og mange har åpnet hjemmene sine for å huse deltakere, sier hun.

Det er ikke gitt at det skal kåres regionsmestere i sprangridning:

– Ryttersporten er delt opp etter kretser, men akkurat dette stevnet hvor ryttere fra Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal deltar ble tidligere arrangert på Bjorli. Etter at det ikke har blitt arrangert siden årtusenskiftet kom ideen om å prøve å gjenskape det. Nå skal det arrangeres annenhvert år i fylket vårt og i Trøndelagsfylkene, sier Grønningsæter.

Travel høst

Går vi tilbake til sølvvinnerne Maren Maalen Bugge og Nancy kan det bli en travel høst. I søndagens 1-metersklasse for rekrutt fikk de selskap av Elise Ivabakken Bjørsnøs og hesten Colette 95 fra Fræna Rideklubb på pallen. Utover høsten kommer det nye muligheter til å stille seg helt øverst.

– I første omgang er planen å få med seg kretsmesterskapet i Sunndalen, og ellers starte så mye som mulig framover, forteller Maren Maalen Bugge.