Jensen lokker med 15.000 oljejobber

– Dere og vi skal være stolte av olja, sa Frp-leder Siv Jensen under valgkampåpningen i Sandnes lørdag, skriver Stavanger Aftenblad.

Deretter proklamerte Jensen at partiet vil være garantist for at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for oljeboring. Det vil ifølge partilederen sikre oljefylket Rogaland mellom 5.000 og 15.000 oljejobber i framtiden.

Til NRK bekrefter Jensen at dersom Frp kommer i posisjon etter stortingsvalget i september vil det bli konsekvensutredning av områdene i Nord-Norge.

– Hvis Frp blir store nok og kan påvirke de beslutningene som tas de neste fire årene, så blir det det, sier Jensen til statskanalen.