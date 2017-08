Innbrudd i hus på Skåla

Natt til søndag har noen brutt seg inn i et hus på Åsleet på Skåla. Personene som bodde i huset var ikke hjemme da innbruddet fant sted. Operasjonsleder ved operasjonssentralen for Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Sivart Sivertsen, forteller at tyvene har tatt med seg flere løse gjenstander.

– Det er snakk om ei kaffemaskin, flere malerier og diverse krystall-gjenstander, sier han. Innbruddet skal ha skjedd i tidsrommet mellom 22.00 og 08.30. Politiet ber alle som kan ha sett mistenkelig aktivitet om å kontakte dem.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 02800.